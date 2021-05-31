İlker Aksum kimdir? İlker Aksum kaç yaşında, nerelidir?

İsmini Çarli dizisindeki rolüyle ismini genç yaşta duyuran İlker Aksum, Yabancı Damat dizisindeki "Ruşen" karakteriyle hafızlara kazındı. Geçtiğimiz günlerde Adana'da geçirdiği kazayla sevenlerini korkutan Aksum, son dönemde internette en çok aranan isimler arasında yer aldı. Peki İlker Aksum kimdir? İlker Aksum kaç yaşında, nerelidir?

İsmini Çarli dizisindeki rolüyle ismini genç yaşta duyuran İlker Aksum, Yabancı Damat dizisindeki "Ruşen" karakteriyle hafızlara kazındı. Geçtiğimiz günlerde Adana'da geçirdiği kazayla sevenlerini korkutan Aksum, son dönemde internette en çok aranan isimler arasında yer aldı. Peki İlker Aksum kimdir? İlker Aksum kaç yaşında, nerelidir?

İLKER AKSUM KİMDİR?

lker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da doğmuştur. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulunda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesinden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsur oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle "Sır Dosyası" dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı "Çarli" dizisinin Afakan Dayı'sı olarak buldu.

İlker Aksum, 2006'da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet'le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

Televizyonda "Birimiz İkimiz İçin" adlı yarışma programını sundu.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak "Çarli"adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.

İlker Aksum, "Yabancı Damat" dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından "Kara Yılan" dizisinde Antep'i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı.

İlker Aksum, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek ve Taylanlar gibi isimler ile çok eski arkadaştır.

07 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49'uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sunuculuğunu İclal Aydın ve İlker Aksum birlikte yaptılar.

FİLMOGRAFİ

Rol aldığı oyunlar

Macbeth: William Shakespeare - Oyun Atölyesi - 2010

Filmler ve Diziler

Azizler: 2021

Ramo: 2020-2021 (Hasan)

7. Koğuştaki Mucize: 2019 (Askorozlu)

Diriliş Ertuğrul 2018 (Dragos)

Mehmetçik Kut'ül Amare 2018 Cox

Her Şey Seninle Güzel 2018

Poyraz Karayel 2016-2017 - Çınar Sayguner

Seddülbahir 32 Saat: (2016) - Ramiz

Yeşil Deniz - (2015)

Aşk Olsun (Başrol Oyuncusu) - (2015)

Kadim Dostum Başrol Oyuncu - (2014)

Ne Diyosuun (Ali Kemal) Başrol Oyuncu - (2014)

Tatar Ramazan (dizi): Cevdet Mercan - (2013)

Mutlu Aile Defteri: (2013) - Kudret Taşyumruk

20 Dakika:(2013) - Ali Halaskar

Kötü Yol: (2012) - Reşat

Bizim Yenge: (2011) - Bahri

Bizim Büyük Çaresizliğimiz:(2011) - Ender

Sen De Gitme: (2011) - Doktor Yahya Turan

Muhteşem Yüzyıl:(2011) - Kaptan-ı Derya Cafer Ağa (Konuk Oyuncu)

Vavien:(2009) - Televizyoncu Sabri

Ejder Kapanı:(2009) - Doktor

Canım Ailem: (2008) - Halim

Güz Sancısı:(2008) - İsmet

Kara Yılan:(2007) - Yüzbaşı Laroş

Küçük Kıyamet:(2006) - Ali

Yabancı Damat: (2004-2007) - Ruşen Demir

Aşk Olsun:(2003) - Yıldırım

Beşik Kertmesi:(2002) - Enis Büyütücü

Biz Size Aşık Olduk: - (2002) - Sinan

Baykuşların Saltanatı:(2000)

Çarli İş Başında:(2000) - Afakan

5 Maymun Çetesi:(1999) - Amerikan

Çarli:(1998) - Afakan

Olacak O Kadar : (1997) - İlker

Ödüller

18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2013, Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu (Sinema), Mutlu Aile Defteri

2010 İsmail Cem Televizyon Ödülleri, En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Aktör, Canım Ailem

2006 Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü (Küçük Kıyamet)