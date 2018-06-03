İlkadım Gönül Sohbetlerinde Büyük Buluşma

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından gerçekleştirilen Gönül Sohbetleri Teravih Programında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Samsun Valisi Osman Kaymak İlkadımlılarla buluştu.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından 4 yıldır büyük bir ilgi ile gerçekleştirilen Gönül Sohbetleri Teravih Programı, Yaşardoğu Mahallesi Hacı Hatun Camii'nde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay'ın katılımlarıyla yapıldı. Ulusal ve uluslararası Kur'an okuma yarışmalarında derece yapmış birbirinden değerli imam ve müezzinlerin misafir olduğu teravih programlarının konuğu eşsiz sesiyle cemaati coşturan Süleymaniye Camii Müezzin Kayyımı Davut Avcı oldu. Davut Avcı'nın Kur'an tilavetiyle ve kasideleri ile unutulmaz bir akşam yaşayan Hacı Hatun Camii cemaati ve katılımcılar hep birlikte teravih namazını eda ederek dualar etti.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu akşam çok güzel bir sohbet ortamında sizlerle olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Omuz omuza teravih namazımızı eda ettik, Kur'an ve kasidelerle huzur bulduk ve sonrasında da sizlerle sohbet etme şansı bulduk. İlkadımlı kardeşlerimizin gösterdikleri ilgiye ve teveccühe teşekkür ederim" dedi.

İlkadım Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan lokma tatlısından tadarak vatandaşlara kendisi ikram eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "Ramazan Ayı'nın en güzel yanı işte bu kardeşlik ortamları oluyor. Elhamdülillah Müslümanız ve Müslümanlar olarak bu güzel duyguları yaşamaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Başkan Tok: "Birlikteliğimiz daim olsun"

Teravih namazı sonrası cami cemaati ve Yaşardoğu Mahallesi sakinleriyle İlkadım Belediyesi tarafından ikram edilen lokma tatlısı ve çay eşliğinde sohbet programı gerçekleştirilirken, Ramazan'ın maneviyatına uygun birlikteliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tok, "Bu güzel birliktelikleri görünce en büyük duam birlikteliğimiz daim olsun oluyor. Şahsım adına Ramazan ayı boyunca sizlerle birlikte iç içe olmaktan sonsuz mutluluk duyuyorum. Yaptığımız her hizmetin karşılığını sizlerin gösterdiği teveccühlerden almış oluyoruz. İlkadım Belediyesi olarak dev eserleri hizmetinize sunuyoruz. Daha bugün gündüz Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezimizin Temel Atma Törenini gerçekleştirdik. Bizlere verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz yakınlık için ayrı ayrı tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN