İlk Öpücük filmi konusu oyuncuları kimler? İlk öpücük filmi nerede çekildi?
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İlk Öpücük filmi konusu oyuncuları kimler? İlk öpücük filmi nerede çekildi?

14.11.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:59
İlk Öpücük filmi konusu oyuncuları kimler? İlk öpücük filmi nerede çekildi?

2017 yapımı İlk Öpücük filmi romantik-komedi türündedir. İlk Öpücük filmi konusu oyuncuları kimler? İlk öpücük filmi nerede çekildi?

Yönetmenliğini Murat Onbul, senaristliğini ise Çağlar Yurt'un yaptığı İlk Öpücük filmi konusu oyuncuları kimler? İlk öpücük filmi nerede çekildi?

İLK ÖPÜCÜK NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk Öpücük filminin çekimleri Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı Gölyazı ve Tirilye beldelerinde yapıldı. Filmde Bursa'nın güzellikleri göz önüne serildi.

İLK ÖPÜCÜK KONUSU

Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan, Bahar'ı görür görmez aşık olmuştur; ancak, genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.

İLK ÖPÜCÜK OYUNCULARI

Murat Yıldırım

Özge Gürel

Cezmi Baskın

Beyti Engin

Hayrettin Karaoğuz

Sadi Celil Cengiz

Gamze Karaduman

Erol Aksoy Dayı

Jale Aylanç

Hakan Akın

Birsen Dürülü

İlay Erkök

Değer Alp

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