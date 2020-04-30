İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
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İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Bugüne kadar 3 milyondan fazla kişide görülen ve 230 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını, 9 milyon nüfusu bulunan Tacikistan'a da sıçradı. Ülkede vakanın tespit edildiği 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
30.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:10

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının uğramadığı nadir ülkelerden biri olan Tacikistan'dan da kötü haber geldi. Çin'in sınır komşusu olan ülkede bugün 15 kişide vaka tespit edildi.

TÜM GÖZLER TACİKİSTAN'A ÇEVRİLMİŞTİ

Geçen yıl sonunda Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını Türkiye dahil birçok ülkeyi etkisi altına aldı. Ancak virüsün Çin'in sınır komşusu olan Tacikistan'da görülmemesi tüm gözleri bu ülkeye çevirmişti. Bazı uzmanlar, Tacikistan'da vaka görülmemesini Duşanbe yönetiminin bir başarısı olarak yorumluyordu.

KÖTÜ HABER GELDİ

Ancak koronavirüs haritasında kırmızı noktanın noktanın bulunmadığı ülkeler arasında yer alan Tacikistan'da bu sabah 15 kişide vakanın tespit edildiği ve bu kişilerin apar topar hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

ÜLKEDE ALINAN ÖNLEMLER

Wuhan'da coronavirüsün ortaya çıkmasından hemen sonra 30 Ocak'ta Çin ile sınırı kapatan Tacikistan, daha sonra Afganistan ve Özbekistan ile de tüm kapıları bağladı. Son olarak Kovid-19 vakası tespit edilen Kırgızistan ile de sınır geçişlerini yasakladı. 20 Mart'tan başlayarak tüm uçuşları geçici olarak durduran Tacik makamları, yurt dışından tahliye ettiği vatandaşlarına zorunlu karantina uyguladı.

Dünya Manşet

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