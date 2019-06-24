İlk defa Anıtkabir'i gördüler

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi bağlı Çatalağzı beldesindeki Engelliler Derneği'nin üyeleri, engellilerin çocukları ve maddi durumları olmayanlardan oluşan toplam 41 çocuk ilk defa Anıtkabir'i gördüler.

Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas'ın girişimleri sonucu bulunan sponsor sayesinde dernek üyeleri, engellilerin çocukları ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciden oluşan 41 kişilik grup ile dün Ankara'ya giderek ilk defa Anıtkabir'i gezdiler.

Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, gezi sonunda yaptığı açıklamasında; "Engellilerimiz, engellilerimiz çocukları ve Anıtkabir'i görmemiş maddi durumu iyi olmayan 12 öğrencimizden oluşan 41 kişilik grupla gezi turu yaptık. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün tahsis ettiği asansörlü araç ve Kilimli Belediyesi'nden aldığımız otobüs ile götürdüğümüz grubu önce Mengen Lezzet Dünyası isimli dinlenme tesisinde köy kahvaltısı, Anıtkabir ziyareti ve dönüşte Yenice Şeker Kanyonunda mangal ziyafetinden sonra Çatalağzı'nda tur tamamlandı. Bu güzel turun ana sponsorluğunu Çatalağzı beldemizin hayırsever işadamı Boduroğlu Firması Genel Müdürü Aykul Esel üstlendi. Yakıt gideri içinse GMİS Başkanı Hakan Yeşil katkı sağladı. Engellilerimizin sosyalleşmiş acısından çok önemli olan bu tür gezilerimiz gerekli destekler verildiğinde devam edecektir. Boduroğlu Firması Genel Müdürü Sayın Aykul Esel ve Zonguldak GMİS Başkanı Sayın Hakan Yeşil'e engellilerimiz, aileleri, öğrenciler ve derneğimiz adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca Anıtkabir ziyareti sırasında Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Çatalağzı Beldesinin sevilen gençlerinden Zafer Akın' sürpriz yaptık. Asker Zafer'in annesini ve ablasını da kafileye ekledik. Anıtkabir'de aileyi sürpriz bir şekilde buluşturduk ve hasret gidermelerine vesile olduk" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA