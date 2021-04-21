İlk çeyrekte en çok tercih edilen seyahat rotaları belli oldu
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İlk çeyrekte en çok tercih edilen seyahat rotaları belli oldu

İlk çeyrekte en çok tercih edilen seyahat rotaları belli oldu
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

obilet.com verilerine göre; geçen yıla kıyasla online bilet alışverişi yaygınlaşırken en fazla seyahat edilen noktalar Türkiye'de İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa olurken yurt dışında ise Balkan ülkeleri ve Azerbaycan oldu.

obilet.com verilerine göre; geçen yıla kıyasla online bilet alışverişi yaygınlaşırken en fazla seyahat edilen noktalar Türkiye'de İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa olurken yurt dışında ise Balkan ülkeleri ve Azerbaycan oldu.

Online otobüs ve uçak bilet satış platformu obilet.com, salgın ile şekillenen seyahat tercihlerine ilişkin ilk çeyrek verilerini kamuoyuyla paylaştı.

obilet.com'un verilerine göre; tüketicilerin seyahat bileti alımında online kanallara yöneliminde ciddi artış olduğu gözlendi.

Aynı dönemde tüketicinin en fazla seyahat etmeyi tercih ettiği bölgeler ise Türkiye'de İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa olurken; yurt dışında ise Balkan ülkeleri ve Azerbaycan oldu.

2021'in ilk üç ayında otobüs bileti alışverişlerinde kadın ve erkek kullanıcı oranı Türkiye genelinde yarı yarıya seyretti. Otobüsle yolculuk en çok 18-34 yaş; uçakla yolculuk ise 25-40 yaş arasındaki kullanıcılar tarafından tercih edildi.

"Şehirler arası seyahatlerde uçak ve otobüse doğru bir kayış oldu"

Tüketicilerin salgın döneminde online kanallara yönelik ilgisinin arttığını aktaran obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, "Pandeminin gölgesinde geçen bir yılı geride bıraktık. 2020 yılında hayatımıza giren Kovid-19 birçok değişimi beraberinde getirdi. Son dönemde hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve tüketicilerin fiziksel temastan kaçınması nedeniyle özellikle otobüs bileti alımlarında online kanallar daha çok tercih edilir oldu.

Ayrıca, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının özel araçla seyahatleri de kapsaması nedeniyle şehirler arası seyahatlerde uçak ve otobüse doğru bir kayış oldu. Bu da sektördeki daralmayı bir ölçüde sınırladı." ifadelerini kullandı.

2021 içinde yaklaşık 15 milyon otobüs ve uçak bileti satışı gerçekleştirmeyi öngördüklerini belirten Keleş, "Aşılanan kişi sayısının da artacak olmasını dikkate alarak; haziran ayı itibarıyla seyahatlerde artış yaşanacağını öngörüyoruz. obilet.com olarak 2021'i 200 milyondan fazla web sitesi ziyareti ve 3 milyondan fazla mobil uygulama indirme sayısıyla kapatmayı hedefliyoruz." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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