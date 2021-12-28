İlimizin Pandemi Durumu Masaya Yatırıldı

ÇANAKKALE (Habermetre) - İlimizde görülen vaka sayısının artış göstermesinden dolayı salgınla mücadelede alınan tedbirler, aşılama faaliyetleri ve denetim süreçlerinin değerlendirildiği toplantı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

Deniz Polisevi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Ali Muhiddin VAROL, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Faruk KARADUMAN, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin SARUHAN, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan ORAN ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan BAŞTÜRK katıldı.

Çanakkale genelindeki Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda; ilimizdeki vaka sayılarının son durumu, alınan tedbirler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum, yapılan denetimler ve salgın ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler hakkında İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan BAŞTÜRK tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

İlimizde Covid-19 vaka sayısının çok yüksek olduğunu ve yükselen vaka sayısını temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek düşürmenin mümkün olduğunu belirten Vali İlhami AKTAŞ, sırası gelen tüm vatandaşlarımıza aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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