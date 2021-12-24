İlimizde Hayvancılığın Gelişmesi İçin 2022 Yılında da Projelerimiz Artarak Devam Edecektir

Valimiz Mustafa Masatlı, Valiliğimizin koordinesinde İlimizde hayvancılığın gelişmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin (DOKAP) ortaklaşa yürüttüğü 'Sağlıklı Sütler Aydınlık Nesiller Projesi ve Yaylalar Aydınlansın Hayvancılık Canlansın Projesi' çerçevesinde Süt Sağım Makinesi ile Göçmen Çadırı ve Güneş Enerji Paneli Teslim Törenine katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen programda ayrıca Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, protokol üyeleri, siyasi partilerin yöneticileri ve çiftçilerimiz yer aldı.

Programda ilk olarak konuşan İl Tarım ve Orman Müdür V. Hayrullah Göktekin, projenin detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Daha sonra ilimizde üretim yapan bir çiftçimiz, fidan dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ise konuşmalarında, projenin İlimiz için hayırlı olması temennisinde bulundular.

Törende son konuşmayı yapan Valimiz Mustafa Masatlı ise şunları kaydetti: "Emeğini toprakla, hayvanla buluşturup üreten, ürünlerini bizlere ve dış ülkelere gönderen, bu sayede ülkemizin büyümesine, gelişmesine ve dönüşmesine katkıda bulunan çok kıymetli çiftçilerimiz. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki hükümetimiz, özellikle son yıllarda ticaretten turizme, sanayiden savunma sanayisine, sosyal güvenlik sisteminden tarıma, hayvancılığa varana kadar pek çok alanda dönüşümü, değişimi ve gelişimi gerçekleştirdi. Bu atılımlarla gelişmeye, dönüşmeye ve kalkınmaya devam ediyoruz. Bunun en somut örneğini de salgında görmüş bulunmaktayız.

Tüm dünyada insanlar sağlıkla ilgili, tedavi ile ilgili bir sürü sıkıntı, ıstırap yaşamasına rağmen, bizler bunların tamamını izole ederek aynı zamanda insanlarımızı en iyi şekilde besleyip, hastalığa karşıda bütün mukavemetini ve direncini sağlamış olduk. Tabi hiçbir zaman ülkemizin aynı noktada bulunmasına, duraklamasına hiçbirimizin rızası olmaz. Bu bakımdan bizler, bu gelişime ve değişime katkıda bulunmak zorundayız. Katkıda bulunurken de bizim kendi proje ekibimizle beraber, burada her kesimden insanımıza, her türlü alanda katkı sunmamız gerekmektedir.

Bu zamana kadar manda ve küçükbaş yetiştiriciliği ile ilgili değişik zamanlarda, değişik destekler oldu. Buradan da onları duyurduk, söyledik ama birkaç rakamı özellikle sunmak istiyorum. Bizler küçükbaş hayvancılık varlığında Avrupa 1. 'siyiz, büyükbaşta da Avrupa 2. 'siyiz. Bizlerin bu başarılı tabloyu aynı şekilde devam ettirmemiz gerekmektedir. Tabi devam ettirirken hem ürünümüzü çok iyi fiyatlarla satacağız hem de verimliliği ve üretimi artıracağız. İşte gerçekleştirdiğimiz bu hibelerin tamamını, bu verimliliği ve üretimi arttırma noktasındaki çabaların bir sonucudur.

Tüm çalışmalarımızda Tarım Bakanlığımızın bizlere çok önemli destekleri oldu. Devletimiz tarafından ilimize, 2021 yılı içerisinde, sadece büyükbaş hayvancılık alanında 40 Milyon TL para desteği yapıldı. Küçükbaş hayvancılık destekleri de devam ediyor. Karayaka ırkı ilimizde de desteklenmeye alındı. 6. 000 araç, 300 de koç olarak toplam 6. 300 rakamlı 1. proje geçmiş bulunmaktadır. 2. proje de inşallah 2022'nin ilk döneminde hayata geçecektir.

Az sonra dağıtımını yapacağımız ekipmanlarla ilgili de birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilimizin DOKAP'a alınması noktasındaki talimatlarından dolayı buradan teşekkür ediyorum. Tabi vekillerimize ve bunda emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Bizler DOKAP'a dahil olunca, DOKAP'ın sunduğu imkanlardan en iyi şekilde faydalanabilmek için arkadaşlarımızla istişarelerde bulunduk ve kendimize ait bir proje ekibi oluşturduk. Geçen yıl 11 il arasında, DOKAP'ın sunduğu imkanlardan en çok faydalanan 4. İl olduk. Sağolsun DOKAP bu yıl ilimize 8 Milyon TL'ye yakın bir meblağda destek sağladılar. 2021 yılında DOKAP'a sunulan projeler bazında 11 il içinde 1. olmayı başardık.

Değerli hazirun; biraz sonra dağıtımını yapacağımız 126 sağım makinası, 126 tekne savar ve 126 hijyen bidonlarının şuan itibariyle toplam değeri 354 Bin TL'dir. Bunun %80'i DOKAP tarafından karşılanmaktadır. Diğer taraftan, küçükbaş hayvancılık için ve bunların aydınlatması ile ilgili olarak da 50 tane göçer çadırımızın değeri 380 Bin TL'dir. Bunun da %80'i yine DOKAP tarafından finanse edilmektedir. Burada bizlere düşen şey, aldığımız destekleri ve hibeleri yerinde kullanmamızdır. Bu hibe ve desteklerle üretimimizi arttıracağız, verimliliğimizi yükselteceğiz, hem kendi insanımızı doyuracağız hem de dünyanın bütün insanlarına buradan ürünler göndereceğiz, ihracat yapacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, bunu hepimiz iyi algılamalı ve buna uygun çalışmalıyız. Biz dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisine gireceğiz inşallah. Onu da başaracağız. Ama bunu başarırken çiftçimize, işçimize, işverenimize varana kadar herkes, hepimiz elimizden gelen çabayı sonuna kadar sarf edeceğiz. Biz bu hibeleri dağıtırken mutlu oluyoruz ama bunların ürüne dönüştüğünü görünce mutluluğumuz kat ve kat artacaktır.

Ben bütün bu çalışmalar içerisinde bize her zaman vizyon çizen, önder olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanlığımıza, Sanayi Bakanlığımıza, özellikle DOKAP'a dahil olma konusunda çok ciddi gayretleri olan Değerli Vekillerimize ve DOKAP Başkanımıza buradan özellikle teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı emeği geçen Tarım Müdürüme ve ekibine, bu güzel projeyle ilgilenecek, uğraşacak olan bütün proje ekibimize, çiftçilerimize buradan teşekkür ediyorum. Verilen tüm alet ve edevatın olabildiğince en güzel yerde, en iyi şekilde kullanılacağını ümit ediyor, hepinizi saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından; hak sahibi 126 üreticimize Tarım ve Orman Bakanlığı ile DOKAP'tan %80 hibe destekli toplam proje tutarı 353 bin TL olan 126 adet süt sağım makinesi; küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 50 üreticimize ise %80 hibe destekli toplam proje tutarı 380 bin TL olan 50 adet göçmen çadırı ve güneş enerjisi paneli sistemi dağıtımı yapıldı.

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