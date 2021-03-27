İSTANBUL ? İLİM YAYMA VAKFI 50. OLAĞAN GENEL KURULU
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İSTANBUL ? İLİM YAYMA VAKFI 50. OLAĞAN GENEL KURULU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLİM Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, "Tek parti döneminden çıkılan bir zamanda böyle bir teşkilatı kurmak hiç de kolay değildi.

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İLİM Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, "Tek parti döneminden çıkılan bir zamanda böyle bir teşkilatı kurmak hiç de kolay değildi. Çok zorluklar altında olan bir Türkiye vardı, bataklıkta, çölde susuz olan bir Türkiye vardı. İlim Yayma Cemiyeti suladı ve Türkiyemiz bugünlere ulaştı" dedi.

İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu Fatih'te düzenlendi. Genel kurula AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak katıldı.

Divan Başkanlığı'nı yürüten eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'Tek parti döneminden çıkılan bir zamanda böyle bir teşkilatı kurmak hiç de kolay değildi. Çok zorluklar altında olan bir Türkiye vardı, bataklıkta, çölde susuz olan bir Türkiye vardı. İlim Yayma Cemiyeti suladı ve Türkiyemiz bugünlere ulaştı" ifadelerini kullandı.

CİHAT İÇERİSİNDEYİZ

Kahraman Bilal Erdoğan'ın şahsında bütün emek verenlere teşekkür ettiğini bildirdi. Başbakan Adnan Menderes'in talimatıyla İmam Hatip Liseleri'nin açıldığını da vurgulayan Kahraman, 'Menderes'imizi ipten kurtaramadık ama Bayar ise 2-3 senede kurtarıldı. Kavga büyük, ehli salip devam ediyor. Haçlı Seferleri devam ediyor, şimdi de adamlarımızı yemek gayretinde olan aynı kafa, aynı yapı var. O Bayar'daki kafa bugün karşımızda bir cihat içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

ALLAH ONLARDAN ÖZEL RAZI OLSUN

Vali Ali Yerlikaya ise 'İlim Yayma Vakfımızın 50. Genel Kurulu ilk kurulduğu günden itibaren o gönül insanı 68 büyüğümüzün mekanları cennet olsun. Onların açtığı yolda bugünlere gelindi. Nasıl bir ihlasla nasıl bir gayetle yola çıktılar ki her geçen gün bereket oldu. Müessesler kuruldu, yurtlar her yere açıldı. Mezunları hemen hemen devletin her kademesinde sadaka-i cariye olan yürüyüşü devam ettirdiler. Allah onlardan özel razı olsun diyorum. Onların yolundan gidenleri de Allah hiçbir zaman eksik etmesin" şeklinde konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclsi'nde Daire Başkanı olarak görev yapan kardeşi Ömer Yerlikaya ile birlikte İlim Yayma Vakfı'nda okuduğunu belirten Vali Yerlikaya, konuşmasında babasının İlim Yayma Vakfı yöneticilerinden 'Allah razı olsun' dediğini anlattı.

İSTANBUL ? İLİM YAYMA VAKFI 50. OLAĞAN GENEL KURULU
İSTANBUL ? İLİM YAYMA VAKFI 50. OLAĞAN GENEL KURULU
İSTANBUL ? İLİM YAYMA VAKFI 50. OLAĞAN GENEL KURULU
İSTANBUL ? İLİM YAYMA VAKFI 50. OLAĞAN GENEL KURULU
İSTANBUL ? İLİM YAYMA VAKFI 50. OLAĞAN GENEL KURULU
İSTANBUL ? İLİM YAYMA VAKFI 50. OLAĞAN GENEL KURULU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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