İlçelerde en çok oyu kim aldı? 23 Haziran İstanbul ilçe ilçe seçim sonuçları
23 Haziran İstanbul seçimleri sonuçlandı. 4 parti ve 17 bağımsız adayın katıldığı seçimlere Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın oy oranları seçime damga vurdu. Kesim olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Peki, İstanbul ilçelerinde en çok oyu kim aldı? İlçe seçim sonuçları 2019…
Toplam 10 milyon 570 bin 222 seçmenin olduğu 23 Haziran seçimlerinde kullanılan oy miktarı, 8 milyon 868 bin 664 olarak belirlendi. AK Parti adayı Binali Yıldırım %45,09 oran elde etti. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise %54,03 oy oranı ile İstanbul Belediye Başkanı seçildi. İşte, İlçe ilçe büyükşehir oyları, ilçe ilçe seçim sonuçları…
EKREM İMAMOĞLU GEÇERLİ OYLARIN YARISINI ALDI
YSK'nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri 23 Haziran günü yapıldı ve seçimler sonuçlandı. İstanbul'un 39 ilçesinde, 10 milyon 570 bin seçmenden 8 milyon 868 bini oyunu kullandı. AK Parti adayı Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nden Necdet Gökçınar, Vatan Partisi'nden Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız adayın katıldığı 23 Haziran İstanbul seçimleri resmi olmayan sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildi. Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868'ini, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44,99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın ilçelerden aldığı oy oranları ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, ilçelere göre oy dağılımı:
ADALAR
Ekrem İmamoğlu: %70.96
Binali Yıldırım: %28.63
ARNAVUTKÖY
Ekrem İmamoğlu: %38.71
Binali Yıldırım: %60.22
ATAŞEHİR
Ekrem İmamoğlu: %59.88
Binali Yıldırım: %39.36
AVCILAR
Ekrem İmamoğlu: %62.01
Binali Yıldırım: %37.37
BAĞCILAR
Ekrem İmamoğlu: %42.45
Binali Yıldırım: %56.53
BAHÇELİEVLER
Ekrem İmamoğlu: %51.83
Binali Yıldırım: %47.26
BAKIRKÖY
Ekrem İmamoğlu: %79.25
Binali Yıldırım: %20.16
BAŞAKŞEHİR
Ekrem İmamoğlu: %47.55
Binali Yıldırım: %51.26
BAYRAMPAŞA
Ekrem İmamoğlu: %50.67
Binali Yıldırım: %48.52
BEŞİKTAŞ
Ekrem İmamoğlu: %83.71
Binali Yıldırım: %15.75
BEYKOZ
Ekrem İmamoğlu: %49.76
Binali Yıldırım: %49.25
BEYLİKDÜZÜ
Ekrem İmamoğlu: %61.70
Binali Yıldırım: %37.62
BEYOĞLU
Ekrem İmamoğlu: %51.42
Binali Yıldırım: %47.67
BÜYÜKÇEKMECE
Ekrem İmamoğlu: %58.74
Binali Yıldırım: %40.76
ÇATALCA
Ekrem İmamoğlu: %59.45
Binali Yıldırım: %39.91
ÇEKMEKÖY
Ekrem İmamoğlu: %50.66
Binali Yıldırım: %48.60
ESENLER
Ekrem İmamoğlu: %37.97
Binali Yıldırım: %61.08
ESENYURT
Ekrem İmamoğlu: %57.20
Binali Yıldırım: %42.07
EYÜPSULTAN
Ekrem İmamoğlu: %53.91
Binali Yıldırım: %45.22
FATİH
Ekrem İmamoğlu: %49.18
Binali Yıldırım: %49.06
GAZİOSMANPAŞA
Ekrem İmamoğlu: %46.26
Binali Yıldırım: %52.88
GÜNGÖREN
Ekrem İmamoğlu: %48.85
Binali Yıldırım: %50.23
KADIKÖY
Ekrem İmamoğlu: %81.71
Binali Yıldırım: %17.60
KAĞITHANE
Ekrem İmamoğlu: %48.56
Binali Yıldırım: %50.54
KARTAL
Ekrem İmamoğlu: %58.49
Binali Yıldırım: %40.66
SİLİVRİ
Ekrem İmamoğlu: %61.86
Binali Yıldırım: %37.50
KÜÇÜKÇEKMECE
Ekrem İmamoğlu: %59.42
Binali Yıldırım: %39.74
MALTEPE
Ekrem İmamoğlu: %63.11
Binali Yıldırım: %36.18
PENDİK
Ekrem İmamoğlu: %46.07
Binali Yıldırım: %52.89
SANCAKTEPE
Ekrem İmamoğlu: %51.59
Binali Yıldırım: %47.58
SARIYER
Ekrem İmamoğlu: %60.81
Binali Yıldırım: %38.35
SULTANBEYLİ
Ekrem İmamoğlu: %32.89
Binali Yıldırım: %65.83
SULTANGAZİ
Ekrem İmamoğlu: %41.37
Binali Yıldırım: %57.63
TUZLA
Ekrem İmamoğlu: %53.17
Binali Yıldırım: %45.96
ŞİLE
Ekrem İmamoğlu: %49.72
Binali Yıldırım: %49.35
ŞİŞLİ
Ekrem İmamoğlu: %73.32
Binali Yıldırım: %25.95
ÜMRANİYE
Ekrem İmamoğlu: %47.51
Binali Yıldırım: %51.60
ÜSKÜDAR
Ekrem İmamoğlu: %54.17
Binali Yıldırım: %44.84
ZEYTİNBURNU
Ekrem İmamoğlu: %52.09
Binali Yıldırım: %47.13