İlçelerde en çok oyu kim aldı? 23 Haziran İstanbul ilçe ilçe seçim sonuçları

Toplam 10 milyon 570 bin 222 seçmenin olduğu 23 Haziran seçimlerinde kullanılan oy miktarı, 8 milyon 868 bin 664 olarak belirlendi. AK Parti adayı Binali Yıldırım %45,09 oran elde etti. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise %54,03 oy oranı ile İstanbul Belediye Başkanı seçildi. İşte, İlçe ilçe büyükşehir oyları, ilçe ilçe seçim sonuçları…

EKREM İMAMOĞLU GEÇERLİ OYLARIN YARISINI ALDI

YSK'nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri 23 Haziran günü yapıldı ve seçimler sonuçlandı. İstanbul'un 39 ilçesinde, 10 milyon 570 bin seçmenden 8 milyon 868 bini oyunu kullandı. AK Parti adayı Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nden Necdet Gökçınar, Vatan Partisi'nden Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız adayın katıldığı 23 Haziran İstanbul seçimleri resmi olmayan sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildi. Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868'ini, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44,99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın ilçelerden aldığı oy oranları ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, ilçelere göre oy dağılımı:

ADALAR

Ekrem İmamoğlu: %70.96

Binali Yıldırım: %28.63

ARNAVUTKÖY

Ekrem İmamoğlu: %38.71

Binali Yıldırım: %60.22

ATAŞEHİR

Ekrem İmamoğlu: %59.88

Binali Yıldırım: %39.36

AVCILAR

Ekrem İmamoğlu: %62.01

Binali Yıldırım: %37.37

BAĞCILAR

Ekrem İmamoğlu: %42.45

Binali Yıldırım: %56.53

BAHÇELİEVLER

Ekrem İmamoğlu: %51.83

Binali Yıldırım: %47.26

BAKIRKÖY

Ekrem İmamoğlu: %79.25

Binali Yıldırım: %20.16

BAŞAKŞEHİR

Ekrem İmamoğlu: %47.55

Binali Yıldırım: %51.26

BAYRAMPAŞA

Ekrem İmamoğlu: %50.67

Binali Yıldırım: %48.52

BEŞİKTAŞ

Ekrem İmamoğlu: %83.71

Binali Yıldırım: %15.75

BEYKOZ

Ekrem İmamoğlu: %49.76

Binali Yıldırım: %49.25

BEYLİKDÜZÜ

Ekrem İmamoğlu: %61.70

Binali Yıldırım: %37.62

BEYOĞLU

Ekrem İmamoğlu: %51.42

Binali Yıldırım: %47.67

BÜYÜKÇEKMECE

Ekrem İmamoğlu: %58.74

Binali Yıldırım: %40.76

ÇATALCA

Ekrem İmamoğlu: %59.45

Binali Yıldırım: %39.91

ÇEKMEKÖY

Ekrem İmamoğlu: %50.66

Binali Yıldırım: %48.60

ESENLER

Ekrem İmamoğlu: %37.97

Binali Yıldırım: %61.08

ESENYURT

Ekrem İmamoğlu: %57.20

Binali Yıldırım: %42.07

EYÜPSULTAN

Ekrem İmamoğlu: %53.91

Binali Yıldırım: %45.22

FATİH

Ekrem İmamoğlu: %49.18

Binali Yıldırım: %49.06

GAZİOSMANPAŞA

Ekrem İmamoğlu: %46.26

Binali Yıldırım: %52.88

GÜNGÖREN

Ekrem İmamoğlu: %48.85

Binali Yıldırım: %50.23

KADIKÖY

Ekrem İmamoğlu: %81.71

Binali Yıldırım: %17.60

KAĞITHANE

Ekrem İmamoğlu: %48.56

Binali Yıldırım: %50.54

KARTAL

Ekrem İmamoğlu: %58.49

Binali Yıldırım: %40.66

SİLİVRİ

Ekrem İmamoğlu: %61.86

Binali Yıldırım: %37.50

KÜÇÜKÇEKMECE

Ekrem İmamoğlu: %59.42

Binali Yıldırım: %39.74

MALTEPE

Ekrem İmamoğlu: %63.11

Binali Yıldırım: %36.18

PENDİK

Ekrem İmamoğlu: %46.07

Binali Yıldırım: %52.89

SANCAKTEPE

Ekrem İmamoğlu: %51.59

Binali Yıldırım: %47.58

SARIYER

Ekrem İmamoğlu: %60.81

Binali Yıldırım: %38.35

SULTANBEYLİ

Ekrem İmamoğlu: %32.89

Binali Yıldırım: %65.83

SULTANGAZİ

Ekrem İmamoğlu: %41.37

Binali Yıldırım: %57.63

TUZLA

Ekrem İmamoğlu: %53.17

Binali Yıldırım: %45.96

ŞİLE

Ekrem İmamoğlu: %49.72

Binali Yıldırım: %49.35

ŞİŞLİ

Ekrem İmamoğlu: %73.32

Binali Yıldırım: %25.95

ÜMRANİYE

Ekrem İmamoğlu: %47.51

Binali Yıldırım: %51.60

ÜSKÜDAR

Ekrem İmamoğlu: %54.17

Binali Yıldırım: %44.84

ZEYTİNBURNU

Ekrem İmamoğlu: %52.09

Binali Yıldırım: %47.13