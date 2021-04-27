İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında

Koronavirüs aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanlar için kurulan "aşı ikna timleri"nin başarıları dünya basınında manşet oldu. Yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgiler alan ve çalışmalarına ilçelerde başlayıp ülke geneline yayılan ekibin başarısı İngiliz The Guardian gazetesinin manşetini süsledi. Gazeteyle deneyimlerini paylaşan doktorlardan biri "Neredeyse aradığımız her iki kişiden biri bu görüşmeden sonra aşı yaptırmaya karar veriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de aşılama faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Sırası gelenlerde BioNTech ve Sinovac opsiyonları sunulsa da bazı vatandaşların hak kazanmalarına rağmen aşı olmaya gitmedikleri ortaya çıkmıştı.

NEDEN AŞI OLMADIKLARI YÖNÜNDE BİLGİ ALIYORLAR

Bunun ardından Sağlık Bakanlığı, her ilde özel olarak çalışan 'aşı ikna timleri'ni devreye aldı. Aşı timleri her gün sırası gelmesine rağmen randevu almayan yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi alıyor.

İNGİLİZ GAZETESİNİN MANŞETİNDE

Bu projenin kısa sürede yakaladığı başarı dünyanın da dikkatini çekti. İngiliz The Guardian gazetesi 'Kovid ikna timleri'ni manşetine taşıdı.

İlk olarak ilçelerde başlanan bu uygulamanın yakaladığı başarı sonrası ülke geneline yayıldığının altının çizildiği haberde ekiplerin ilk olarak sohbet etmek için evlere gittiği belirtildi. Haberde bu ziyaretlerde vatandaşların ikna edilmesi için muhtarların da evler gittiği ve ikna timlerinin sonuç almasından kısa bir sonra bu kişilerin aşılandığı bilgisine de yer verildi.

"HER İKİ KİŞİDEN BİRİ İKNA EDİLDİ"

Guardian ile deneyimlerini paylaşan Dr. Hülya Doğan Tiryaki "İkna timlerine sakin ve mantıklı argümanlar içeren bir konuşma yapmaları öneriliyor. Neredeyse aradığımız her iki kişiden biri bu görüşmeden sonra aşı yaptırmaya karar veriyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 26 Nisan 2021 tarihi itibariyle toplam aşı yapılan kişi sayısı 21.253.330 oldu. Aynı verilere göre, 1. doz uygulanan kişi sayısı 13.246.394 olurken, 2. doz 8.006.936 kişiye uygulandı.

İstanbul'da şimdiye kadar 3.448.847 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 2.215.410 kişiye uygulanırken 2. doz ise 1.233.437 olarak açıklandı.

Başkent Ankara'da 1.701.426 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 1.080.143 kişiye yapılırken 2. doz ise 621.283 kişiye uygulandı.

İzmir'de 1.442.322 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 897.264 kişiye yapıldı. İkinci doz ise 545.058 kişiye uygulandı.