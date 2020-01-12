: İlçe protokolü sınava hazırlanan öğrenciler için nöbette

12.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:41

Bingöl'ün Solhan ilçesinde protokol üyeleri, sınava hazırlanan öğrencilerin daha konforlu bir ortamda ders çalışabilmesi için hizmet süresi uzatılan kütüphanede nöbet tutuyor.

İlçede kalabalık aileye mensup, evlerinde ders çalışmak için uygun ortam bulunmayan öğrencilerin başarısını hedefleyen Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Solhan Belediyesi Kültür Merkezi binasındaki Halk Kütüphanesini hafta sonu da kullanıma açarak, hafta içi hizmet verdiği süreyi 4 saat artırdı.

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanan 300 bin lira kaynakla yenilenen, 350 kişi kapasiteli, kliması, modern aydınlatması, kaliteli kitaplık ve çalışma masaları bulunan, 15 bin 700 esere sahip kütüphanede, hafta sonunun yanı sıra hafta içi de 08.00'den 21.00'e kadar hizmet verilmeye başlandı.

Kaymakam Kıyıcı, üniversite sınavı, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu sağlamak ve onları teşvik etmek amacıyla kütüphanede protokol üyelerinden oluşan nöbet uygulamasını da başlattı.

Uygulama kapsamında Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürünün de bulunduğu protokol üyeleri hafta sonları ve akşam dönüşümlü olarak kütüphanede nöbet tutuyor.

Öğrencilere belediyeden servis hizmeti

İlçede öğrencilerin başarısı için sunulan hizmet bununla da sınırlı kalmadı. Ulaşım imkanı bulunmayan öğrenciler, güvenli seyahatleri için saat 21.00'de kütüphaneden çıktıklarında Solhan Belediyesince tahsis edilen servis araçları ile evlerine bırakılıyor.

Kütüphanede ilk nöbeti tutan Kaymakam Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Kadir Ekinci'nin başlattığı "Bingöl 2023 Vizyon" programı kapsamında ilçedeki kütüphanenin mesai saatleri dışında da hizmet vermeye başladığını söyledi.

"Solhan'da her ev kaloriferli değil, öğrenciler kendilerine ait bir oda gibi çalışma ortamı bulamayacağından kütüphanenin çalışma süresini uzatabilmek, çocuklara daha yararlı olabilmek için proje geliştirdik." diyen Kıyıcı, hafta sonları da kütüphaneyi açık bırakmak adına kurum amirlerinden nöbet listesi hazırladıklarını aktardı.

Nöbet sırasında zaman zaman öğrencilerle sohbet ettiklerini, meslek tanıtımı da yaparak onları motive etmeye çalıştıklarını anlatan Kıyıcı, çocuklar ve gençlerle selamlaştıktan sonra kitabını alarak bir köşede okuduğunu belirtti.

"Bir öğrencimize bile faydalı olursak ne mutlu bize"

Kıyıcı, "Saat 21.00'e kadar çocukların ders çalışma süresini uzatabilmek adına onları bekledik. Kendimiz de kitap okuduk, eğlendik. 'Okuyan insan iyi insandır' şiarıyla hareket ederek, kendimize de vakit ayırabilmiş olduk. Hayatın rutininden çıktık, gereksiz streslerden uzak kaldık." diye konuştu.

Gece ders çalışmaya gelen, evleri uzak olan öğrencilerin güvenle ulaşımları için belediyenin servis tahsis ettiğini aktaran Kıyıcı, "Güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla çocuklarımızı evlerine kadar servisle bırakıyoruz. Sadece bir öğrencimize bile faydalı olursak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

"Bizi yanlarında gördüklerinde kendilerini daha güçlü hissediyorlar"

Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ise kütüphanede engelli çalışma odası, etüt odası, çocuklu aileler için oyun odaları bulunduğunu ifade etti.

Gençlerin çoğunun evde sağlıklı ders çalışma ortamına sahip olamadığını dile getiren Yıldız, öğrencilerin kütüphanede daha iyi şartlarda çalışıp, geleceğe hazırlandığını vurguladı.

"Burada çocuklarımızla kitap okuyoruz. Bizi yanlarında gördüklerinde kendilerini daha güçlü hissediyorlar." ifadelerini kullanan Yıldız, projenin memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

Öğrencilere ikram

İlçe Emniyet Amiri İdris Seyman ise öğrencilerin ders çalışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan uygulamada kurum amirleri olarak bir örnek teşkil ettiklerine dikkati çekti.

Bu vesile ile kitap da okuduklarını anlatan Seyman, nöbet sırasında öğrencilere ikramlarda bulunduklarını, her kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdiğini, uygulamanın diğer şehirlere de örnek olmasını istediklerini belirtti.

Öğrenciler memnun

Kütüphanede KPSS'ye hazırlandığını dile getiren Çetin Karabulut, artık 21.00'e kadar sıcak bir ortamda ders çalışabildiklerini söyledi. Kurum amirleri ile aynı ortamda bulunmaktan memnun olduklarına işaret eden Karabulut, "Bu bizi motive ediyor." dedi.

Üniversite sınavına hazırlanan Gülşen Ortak, geç saatlere kadar güvenli şekilde ders çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

KPSS'ye hazırlanan Mehmet Çelik de kurum amirlerinin kendilerine eşlik etmesinin önemine değindi.

Gülşen Altun ise uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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