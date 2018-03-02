İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Altınyayla'da Yapıldı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay bir ilçede gerçekleştirilen ilçe milli eğitim müdürleri toplantılarının Mart ayı birleşimi Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy başkanlığında Altınyayla'da yapıldı.

Altınyayla Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Altınsoy'un yanı sıra milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantı öncesinde, Altınyayla'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan tanıtım filmi gösterime sunuldu. Tanıtım filminin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Durgut, ilçede eğitim-öğretim alanında yürütülen, proje ve faaliyetler başta olmak üzere, okul, öğretmen, öğrenci ve derslik sayılarına ilişkin rakamsal verilerin yer aldığı bir sunum yaptı.

Durgut'un sunumunun ardından 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde yapılan proje ve çalışmalar değerlendirilirken, ikinci dönemde hayata geçirilecek proje ve çalışmalar ile ilgili görüş, talep ve öneriler de masaya yatırıldı.

Toplantının ardından yemek programına geçildi. Yemeğe ilçe Kaymakamı Musa Aydemir, Altınyayla Belediye Başkan Vekili Rıfat Solak, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Yıldız ve Deliilyas Belde Belediye Başkanı Hayati Akbulut da katıldı. İlçe milli eğitim müdürleri toplantılarının bu ay ki birleşiminin Altınyayla'da gerçekleştiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Aydemir, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'a yöresel el sanatları çalışması olan semazen işlemeli tablo hediye etti.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise,"Biz de burada sizlerle birlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyorum." dedi. - SİVAS