ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (Habermetre) - ARKUR önderliğinde, Arama Kurtarma Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilçemizdeki arama kurtarma faaliyetleri, kapasite artırma çalışmaları ve eğitim çalışmaları gündeme alındı.

Arnavutköy ilçe arama kurtarma çalışma grubu ana çözüm ortağı olan Arnavutköy Belediyesi Afet ve Sivil Savunma Uzmanlığı; destek ve paydaş kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Arnavutköy Belediyesi Afet Eğitim Merkezi'nde (AFEM) toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya ARKUR, Arnavutköy Kaymakamlığı, İHH, Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği, Yıldızlar Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

Toplantıda TAMP Planı, İlçe Afet Müdahale Planı ve Çalışma Grubu Planı değerlendirildi. Ayrıca ilçedeki arama kurtarma faaliyetleri, kapasite artırma çalışmaları ve eğitim çalışmaları gündeme alındı.

Toplantı sonrası tesisi gezen katılımcılar tesisin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanı Haşim Baltacı'ya ve ekibine teşekkürler etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet