İlber Ortaylı, Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda öğrencilerle buluştu

İlber Ortaylı, Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda öğrencilerle buluştu Aksaray Valiliği öncülüğünde Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen Yunus Emre Yazarlık Kampında öğrencilerle buluşan Tarihçi Yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı, tarihten örneklerle...

İlber Ortaylı, Yunus Emre Yazarlık Kampı'nda öğrencilerle buluştu

AKSARAY - Aksaray Valiliği öncülüğünde Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen Yunus Emre Yazarlık Kampında öğrencilerle buluşan Tarihçi Yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı, tarihten örneklerle yazarlığın önemini anlatarak, gençlerin yazarlıkla alakalı merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Aksaray Valiliği'nin Türkiye'ye örnek olacak projeleri arasında yer alan "Karakter Eğitimi" Projesi kapsamında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa Selime Katedrali'nde bulunan kamp merkezlerinde düzenlenen Yunus Emre Yazarlık Kampına Tarihçi Akademisyen Yazar Prof. Dr. İlbey Ortaylı katıldı. Gençlere tarih dersi veren Prof. Dr. Ortaylı, yazarlığı örneklerle anlatarak gençlerin yol haritası oluşturmasına yardımcı oldu. Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminden kesitlerle yazarlığın önemini anlatan Ortaylı, yazarlıkta başarının ne yollarla geleceğini gençlere aktardı. Bilgi ve birikimlerini gençlerle paylaşan Ortaylı, aynı zamanda Aksaray Valiliğinin canlı yayını ile sosyal medya üzerinden kampa gelemeyen gençlere de ulaştı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve kampa katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ise öğrencilerin arasında yerini alarak Ortaylı'nın konferansını dinledi. Yaptığı konferans sonunda gençlerin yazarlık ile ilgili merak ettikleri soruları cevaplandıran Ortaylı, gençlere gelecek ile ilgili nasihatlerde bulundu.

Burada bir açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye'de gençlerin bir yıldız gibi parladığına dikkat çekerek, "Önemli olan şu; ortada bir samimiyet olunca hakikaten engeller ortadan kalkıyor. Bugün benim İlber hocayı ve şairlerimizi dinlerken gerçekten bizim gençleri tanımadığımızı bir kez daha müşahede ettim. Bugün sorulan sorulardan, dün yazılan şiirlerden gençlerin aslında iç dünyalarının ne kadar derin olduğunu, bizden çok daha iyi okuduklarını, dünyayı çok iyi analiz ettiklerini, çok ciddi bir analitik zekalarının olduğunu ve aslında gençlerin önünde engelin bizler olduğunu bir kez daha müşahede ettik. Biz çocuklarımıza, gençlerimize kendilerini ifade etme ortamı sağlarsak gençler bir yıldız gibi parlıyor. Bunu görmek Türkiye açısından, Aksaray açısından çok önemli" dedi.

Aksaray'ın turizm potansiyelini değerlendiren Vali Aydoğdu, "Bölgede şu anda 3 tane üniversite var. Onun için mesela kışları gelip buralarda konferans vermemiz lazım. Ben burayı seviyorum. Her halükarda şunu söylemek zorundayız. Burası tabi çok gelişen bir şehir. Sanayi gelişiyor, tarım gelişiyor, zenginlik gelişiyor. Bu gelişmenin sonunda güzel şeyler ortaya çıkabildiği gibi görgüsüzlükte ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlbey Ortaylı ise, "Biliyorsunuz Aksaray aslında İç Anadolu'nun parlayan bir yıldızı. Hem turistlik anlamda hem eğitim tarım, sanayi anlamında parlayan bir yıldız. Aksaray Ihlara Vadisi her yıl 600 bin ziyaretçi alan bir yer. Dünyanın yaşam olan en büyük kanyonlarından birisi ve gerçekten Aksaray kamp anlamında çok verimli ve mümbit bir yer" şeklinde konuştu.

5 gün boyunca sürecek kampta Ihlara Vadisi içerisinde farklı noktalarda oluşturulacak yazarlık atölyelerinde gençler yazarlık eğitimi alıp kamp süresince şair, yazar ve alanında uzman ünlü isimlerle bir araya gelerek söyleyişi gerçekleştirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can