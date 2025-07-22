İlber Ortaylı'ya ne oldu? İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl? - SON DAKİKA

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaşadığı trafik kazasıyla gündeme geldi. Olayın duyulmasının ardından hem kamuoyunda hem de sosyal medyada büyük bir endişe yaşandı. Çok sayıda kullanıcı, " İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl, son durum ne?" soruları gündeme taşıdı. Peki, İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl, son gelişmeler neler? İşte, merak edilen tüm detaylar…

İLBER ORTAYLI'YA NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Öğle saatlerinde yaşanan olayda Ortaylı'nın içinde bulunduğu araç başka bir araçla çarpıştı. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İlber Ortaylı'ya ne oldu

Kazanın ardından sosyal medyada ve kamuoyunda, "İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl, son durum ne?" soruları en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi. İlk belirlemelere göre Ortaylı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadığı bildirildi. Kazanın ardından araç sürücüleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı, İlber Ortaylı'nın ise duruma müdahale ederek tarafları sakinleştirdiği öğrenildi. Kazaya ilişkin gelişmeler ve Ortaylı'nın son durumu anlık olarak takip edilmeye devam ediliyor.