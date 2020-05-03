İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı
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İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı
03.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:02

Yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vaaz verdiği son görüntüler ortaya çıktı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vaaz verdiği son görüntüler ortaya çıktı.

Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi'nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu'nun vaaz verdiği son görüntüler ortaya çıktı. Ramazan ayı öncesi vatandaşlara seslenen Döngeloğlu'nun, "Allah'ım oruçlarımızı tutarak, teravihlerimizi evlerimizde cemaat yaparak kılmayı nasip eyle. Bayrama da gerçek bayramla çıkmayı insanlığa nasip eyle ya Rabbi. Çok teşekkür ediyorum. 300 kişi aynı anda dinledi. Allah ne muradınız varsa muradınızı versin. Rabbim bundan sonraki ömrümüzü bundan öncekinden hayırlı eylesin" dediği görüldü.

(İHA)

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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