İlaç kullanmayanlar korona virüsü zor atlatıyor
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İlaç kullanmayanlar korona virüsü zor atlatıyor

23.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:23

- İlaç kullanmayanlar korona virüsü zor atlatıyor Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cemal Pazarlı, "İlaç kullanımı konusunda bazı hastalarda dirençle karşılaşıyoruz.

- İlaç kullanmayanlar korona virüsü zor atlatıyor

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cemal Pazarlı, "İlaç kullanımı konusunda bazı hastalarda dirençle karşılaşıyoruz. Bu tip hastalar bize daha kötü bir durumda gecikmiş olarak geliyor" dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi korona virüs yoğun bakım servisi görüntülendi. Sağlık çalışanlarının canla başla çalıştığı serviste tedavi gören hastaların bir çoğunun ilaç kullanımını reddettikleri için daha ağır durumda hastanede tedaviye alındığı kaydedildi. Uzmanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen ilaçları kullanmayan korona virüs hastalarının tedavi sürecini daha ağır geçirdiği yönünde uyarıyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cemal Pazarlı, son günlerde kısıtlamalardan sonra vaka sayılarında belirgin bir azalma gözlemlense de yoğun bakımda bu tip hastalarla tedaviye devam edildiğini kaydetti.

"İlaç kullanımı konusunda bazı hastalarda dirençle karşılaşıyoruz"

Pazarlı, halk arasında son günlerde ilaçların kullanılmaması nedeni ile istenilmeyen durumlarla karşılaştıklarını belirterek, "Bu hastalıkta en önemli şeylerden birisi hızlı tanı ve tedaviye başlanılması. İlaçlarla ilgili bazı spekülatif haberler ve halk arasında söylentiler hastalığın tanısı teşhisi ve tedavisi konusunda bazı vakalarda bizi zorluyor. İlaç kullanımı konusunda bazı hastalarda dirençle karşılaşıyoruz. Bu tip hastalar bize daha kötü bir durumda gecikmiş olarak geliyor. Tedavisi daha zor oluyor. Bu nedenle halkımıza tavsiyemiz hastalık tespit edildiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tedaviyi harfi harfine kullanılması. Bu hem hastalığın ilerlemesini geciktiriyor hem de geç kalınmasını önlüyor. Bu konuya özellikle dikkat etmelerini rica ediyoruz" dedi.

Sağlık çalışanları özveri ile çalışıyor

Pazarlı, sağlık çalışanların hastaların tedavisinin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da karşıladığına dikkat çekerek, "Korona virüs hastalarının bulaş riskinden dolayı yakınları ve refakatçilerini yanlarına alamıyoruz. Sadece uzaktan kamera sistemleri ile gösterebiliyoruz. Bu nedenle hastaların bakımlarını yapan yapan refakatçileri sağlık çalışanları oluyor. Tıbbi tedavilerinin yanı sır diğer ihtiyaçları d giderilmeye çalışılıyor. Bu süreç hasta ve yakınları için zor bir süreç olduğu için mümkün mertebe kısıtlamalara uymaları maske, mesafe, hijyen kurallarına azami dikkat göstermeleri ve evlerinde izole olmalarını önemle rica ediyoruz" diye konuştu

"Bana bir şey olmaz demeyin"

Kurallar uymayan insanları uyaran Pazarlı, "Yoğun bakımda tedavisi ağır geçen hastaları görseler kurallara uymaya dikkat edeceklerdir. İnsanlar kendisi veya bir yakını hastalanınca durumu fark ediyor. Bu nedenle bana bir şey olmaz diye düşünmemek lazım. Azami olarak bütün kurallara uymak lazım" ifadelerini kullandı.

İlaç kullanmayanlar korona virüsü zor atlatıyor
İlaç kullanmayanlar korona virüsü zor atlatıyor
İlaç kullanmayanlar korona virüsü zor atlatıyor
İlaç kullanmayanlar korona virüsü zor atlatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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