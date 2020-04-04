İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu
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Celalettin Ekinci, Kayseri, Ekinci, Güncel

İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime devam eden Kadir Has Ortaokulu öğrencileri ile görüntülü olarak konuştu.

04.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:22
İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime devam eden Kadir Has Ortaokulu öğrencileri ile görüntülü olarak konuştu. Öğretmenlerin her gün okulda bulunan bin 800 öğrenciye ulaştığı uzaktan eğitime katılan Ekinci, "Her türlü teknoloji ile öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Öğrencilere görüntülü olarak süreç ile ilgili bilgiler veren İl Milli Müdürü Celalettin Ekinci, "Bu durumlar tarihin tozlu sayfalarında bir daha anmak istemeyeceğimiz günler olarak kalacak. Bu zor bir süreç ve bu süreçte en önemli şey izolasyon, mümkün olduğu kadar evde kalmak mümkün olduğu kadar. Özellikle hastalık belirtisi hiç göstermeyen genç arkadaşlarımızın, taşıyıcı olma özelliği ile virüsü yayma potansiyelini en aza düşürmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki devletimiz özelikle iki şey üzerinde duruyor. Bir tanesi 65 yaş üzeri büyüklerimizin bu hastalığı kapmamaları çünkü çok çabuk etkileniyorlar bu hastalıktan. Bir de gençlerin ben hasta olmam düşüncesi ile çok rahat davranmaları ve hiçbir hastalık belirtisi göstermeden bu hastalığı yaymaları. Dolayısıyla istemeden çevreye zarar vermeleri. Bir kesime daha yasak geldi biliyorsunuz 20 yaş ve altındaki gençlerimize de sokağa çıkma yasağı geldi. Buna harfiyen uymamız gerekiyor. Dört duvar arasında zor arkadaşlar. Ben hepinizi anlıyorum. Hepimiz bunalıyoruz ve hayat tarzımızı değiştirdik. Evde olduğumuz zaman dilimini en iyi nasıl geçirebiliriz ve sizin için ne kadar faydalı olabiliriz bunun planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz her türlü teknolojik imkanı kullanarak size ulaşmaya çalışıyoruz ve eğitim öğretim faaliyetini devam ettirme gayretindeyiz" dedi.

Hedeflerinin öğrencilerin eğitimlerine aralıksız devam etmesi olduğunu söyleyen Kadir Has Ortaokulu Müdürü Erdem Sarıaslan ise, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen uzak eğitim çalışması içerisinde Kadir Has Ortaokulu olarak bin 800 öğrencimizle beraber, öğretmenlerimizle yaptığımız plan doğrultusunda öğretmenlerimizin öğrencilerimize günlük ulaşarak bu zorlu süreçte onlara destek olması noktasında psikolojik olarak desteklemekti ilk hedefimiz. Bu hedefimiz gerçekleştikten sonra, öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmamaları adına yaptığımız çalışmaları günlük planlayarak, kendilerine sunduk. Bütün öğretmenlerimiz günlük olarak uzaktan eğitim çalışması noktasında öğrencilerimize ulaşarak, Milli Eğitim Bakanlığının kazanımları noktasında da destekliyor ve gönderilen ödevleri çözmelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarıaslan, 81 öğretmen ile bin 800 öğrenciye her gün ulaştıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ara tatille beraber başlayan uzaktan eğitim çalışmasıyla 3. haftayı tamamlamış bulunmaktayız. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tatil süreci ile beraber başladığında biz de ilerleyen süreci az çok tahmin ederek, hemen gerekli tedbirleri aldık. Bin 800 öğrenciye öğretmenlerimizle her gün ulaşıyoruz ve bu programımızı biz iki haftadır yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Okul kadromuzda bulunan 81 öğretmenim de gönüllü olarak bu çalışmaların içerisindeler. Biz bu süreçte Kadir Has Ortaokulu olarak öğrencilerimize ve velilerimize, her zaman söylediğimiz gibi evde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça çıkılmaması gerektiğini her zaman belirtiyoruz. Bu günlerin geçeceğini ve sağlıklı günlerin geleceğini hepimiz umut ediyoruz. Bu dönemde gerçekten özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ediyor, herkesin evde kalması çağrısında bulunuyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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