İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜR, ŞEHİT HAKAN ÜNVER MTAL'DE KURULAN KÜTÜPHANE AÇILIŞINA KATILDI

Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan kütüphanenin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Kütüphane açılışında İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'e İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Sezer ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de eşlik etti.

Kütüphane açılışında okul öğrencilerinin, yerli ve yabancı edebiyat dünyasının klasikleşen eserlerinin kahramanlarını canlandırmaları büyük beğeni topladı. Öğrenciler, ellerinde tuttukları eserlerin kahramanlarının dönem kıyafetlerini giyerek karşıladıkları ziyaretçilere canlandırdıkları eserin kahramanıyla ilgili bilgi verdiler.

Öğrencileri birer kitap kahramanı olarak görmekten duyduğu mutluluğu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, " Öğrencilerimizin bu güzel sürprizi bizi mutlu etti. Okudukları eserleri özümsemeleri ve o dönemin atmosferini bizlere yansıtmaları oldukça güzel bir çalışma olmuş. Okuyan, okuduğunu anlayan, okuduklarını paylaşan ve yorumladıklarını hayatına katan bir nesil yetiştirmek çok önemli. Bakanlığımız da bu konuda oldukça kapsamlı projeler üretiyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi de bunlardan biri. Ayrıca mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, okullar arası başarı farklarını azaltmak için hayata geçirilen 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' projesiyle 81 ilde 350 yeni kütüphane kuruldu. Bu çalışmalar bizleri oldukça mutlu ediyor. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan kütüphanemiz de bu kütüphanelerden biri. Öğrencilerimizin daha çok okumaları, kitap okumayı günlük alışkanlıklarından biri haline getirmeyi oldukça önemsiyoruz. Okulumuza kazandırılan kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " dedi.

Gür, açılış sonrasında okul öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

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