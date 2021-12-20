İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK KOROSU SEÇMELERİ TAMAMLANDI

YALOVA (Habermetre) - İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosu için ilimizde görevli müzik öğretmenlerinin gönüllü katkılarıyla yeni sesler arayışı sonrası yapılan başvurular doğrultusunda seçme sınavları yapıldı. İlimiz merkez ilçesinde öğrenim gören ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 5, 6, 7. sınıf 9-14 yaş arası öğrencilerden oluşacak Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosu için 15-16 Aralık 2021 tarihlerinde seçme sınavı yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonrası belirlenen öğrencilerin isimleri aşağıda paylaşılmıştır.

Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 15-16 ARALIK 2021 YALOVA MİLLİ EĞİTİM ÇOCUK KOROSUNA ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇ LİSTESİ

ADI-SOYADI

OKULU

1

Sudenaz URAZ

ŞEHİT AHMET UZUN ORTAOKULU

2

SENA CANDABAKOĞLU

ÖZEL UZMANLAR İLKOKULU

3

ENES MEHMET SÖNMEZ

KARDELEN ORTAOKULU

4

SUDENAZ ALTAYLI

KARDELEN ORTAOKULU

5

BARSAM DANESHİAN

75. YIL ZİYA GÖKALP İLKOKULU

6

ADA BAKKAL

75. YIL ZİYA GÖKALP İLKOKULU

7

DURU ERKOÇ

75. YIL ZİYA GÖKALP İLKOKULU

8

DENİZ TAN

75. YIL ZİYA GÖKALP İLKOKULU

9

ELİF NUR YILMAZ

75. YIL ZİYA GÖKALP İLKOKULU

10

TOPRAK TAN

75. YIL ZİYA GÖKALP İLKOKULU

11

ELİF BERRA ÖNGEL

19 TEMMUZ İ. O

12

ZEHRA DEREN ÇELİK

19 TEMMUZ İ. O

13

Ulaş BOZKURT

Atatürk İlkokulu

14

ESMANUR KARABEY

GAZİOSMANPAŞA İLKOKULU

15

KUZEY DUMANTEPE

GAZİOSMANPAŞA İLKOKULU

16

CEYLİN MİNEL MAYAKAN

GAZİOSMANPAŞA İLKOKULU

17

KEREM SALİH KALYONCU

ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU

18

MASAL BALKANOĞLU

ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU

19

RUSHANA AKBAROVA

ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU

20

RAWAN ALRAHIM

ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU

21

SEBRA CENER

ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU

22

AZRA TARGAY

ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU

23

ASEMAN SARIKHANI

ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU

24

KIYANA HAMID

ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU

25

SONIA AHMADI

ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU

26

İREM KURUÇİM

SEVİM GÖĞEZ ORTAOKULU

27

DENİZ CAN

SEVİM GÖĞEZ ORTAOKULU

28

RÜYA ÖZDİNÇ

SEVİM GÖĞEZ ORTAOKULU

29

ELİF DUYGU BAKIR

SEVİM GÖĞEZ ORTAOKULU

30

DURU POLAT

SEVİM GÖĞEZ ORTAOKULU

31

EREN İNAL

SEVİM GÖĞEZ ORTAOKULU

32

HAMZA YÜREKSEVEN

MÜFETTİŞ HAMDİ GİRGİN İLKOKULU

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