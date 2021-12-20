İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK KOROSU SEÇMELERİ TAMAMLANDI
İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosu için ilimizde görevli müzik öğretmenlerinin gönüllü katkılarıyla yeni sesler arayışı sonrası yapılan başvurular doğrultusunda seçme sınavları yapıldı.
YALOVA (Habermetre) - İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosu için ilimizde görevli müzik öğretmenlerinin gönüllü katkılarıyla yeni sesler arayışı sonrası yapılan başvurular doğrultusunda seçme sınavları yapıldı. İlimiz merkez ilçesinde öğrenim gören ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 5, 6, 7. sınıf 9-14 yaş arası öğrencilerden oluşacak Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosu için 15-16 Aralık 2021 tarihlerinde seçme sınavı yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonrası belirlenen öğrencilerin isimleri aşağıda paylaşılmıştır.
Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 15-16 ARALIK 2021 YALOVA MİLLİ EĞİTİM ÇOCUK KOROSUNA ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇ LİSTESİ
ADI-SOYADI
OKULU
1
Sudenaz URAZ
ŞEHİT AHMET UZUN ORTAOKULU
2
SENA CANDABAKOĞLU
ÖZEL UZMANLAR İLKOKULU
3
ENES MEHMET SÖNMEZ
KARDELEN ORTAOKULU
4
SUDENAZ ALTAYLI
KARDELEN ORTAOKULU
5
BARSAM DANESHİAN
75. YIL ZİYA GÖKALP İLKOKULU
6
ADA BAKKAL
75. YIL ZİYA GÖKALP İLKOKULU
7
DURU ERKOÇ
75. YIL ZİYA GÖKALP İLKOKULU
8
DENİZ TAN
75. YIL ZİYA GÖKALP İLKOKULU
9
ELİF NUR YILMAZ
75. YIL ZİYA GÖKALP İLKOKULU
10
TOPRAK TAN
75. YIL ZİYA GÖKALP İLKOKULU
11
ELİF BERRA ÖNGEL
19 TEMMUZ İ. O
12
ZEHRA DEREN ÇELİK
19 TEMMUZ İ. O
13
Ulaş BOZKURT
Atatürk İlkokulu
14
ESMANUR KARABEY
GAZİOSMANPAŞA İLKOKULU
15
KUZEY DUMANTEPE
GAZİOSMANPAŞA İLKOKULU
16
CEYLİN MİNEL MAYAKAN
GAZİOSMANPAŞA İLKOKULU
17
KEREM SALİH KALYONCU
ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU
18
MASAL BALKANOĞLU
ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU
19
RUSHANA AKBAROVA
ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU
20
RAWAN ALRAHIM
ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU
21
SEBRA CENER
ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU
22
AZRA TARGAY
ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU
23
ASEMAN SARIKHANI
ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU
24
KIYANA HAMID
ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU
25
SONIA AHMADI
ORG. SEL. RİSALET DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU
26
İREM KURUÇİM
SEVİM GÖĞEZ ORTAOKULU
27
DENİZ CAN
SEVİM GÖĞEZ ORTAOKULU
28
RÜYA ÖZDİNÇ
SEVİM GÖĞEZ ORTAOKULU
29
ELİF DUYGU BAKIR
SEVİM GÖĞEZ ORTAOKULU
30
DURU POLAT
SEVİM GÖĞEZ ORTAOKULU
31
EREN İNAL
SEVİM GÖĞEZ ORTAOKULU
32
HAMZA YÜREKSEVEN
MÜFETTİŞ HAMDİ GİRGİN İLKOKULU
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