İl il risk haritası! 20-26 Mart il il koronavirüs risk haritası! Kırmızı olan iller hangileri oldu?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayıları ve risk haritasını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları!13-19 Mart haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? İl il risk haritası! 20-26 Mart il il koronavirüs risk haritası! Kırmızı olan iller hangileri oldu?

İllere göre 20-26 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? Ek olarak 20-26 Mart risk durumu haritası da açıklandı. İl il risk haritası! 20-26 Mart il il koronavirüs risk haritası! Kırmızı olan iller hangileri oldu?

HANGİ İL HANGİ RENK OLDU?

Mavi renk olan iller : Şırnak

Şırnak Sarı renk olan iller : Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak

Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak Turuncu renk olan iller : Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir

Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir Kırmızı renk olan iller : Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

İLLERE GÖRE RİSK DURUMU HARİTASI (20-26 MART)

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İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İL İL KORONAVİRÜS (13-19 MART) VAKA SAYILARI

Adana 61,58

Adıyaman 169,81

Afyon 47,36

Ağrı 41,46

Aksaray 214,42

Amasya 194,04

Ankara 107,99

Antalya 119,18

Ardahan 86,31

Artvin 113,86

Aydın 69,07

Balıkesir 288,16

Bartın 76,89

Batman 28,54

Bayburt 74,47

Bilecik 114,30

Bingöl 47,56

Bitlis 23,08

Bolu 100,38

Burdur 72,26

Bursa 97,14

Çanakkale 202,75

Çankırı 122,64

Çorum 138,65

Denizli 49,38

Diyarbakır 18,78

Düzce 95,28

Edirne 219,49

Elazığ 80,11

Erzincan 124,13

Erzurum 72,40

Eskişehir 116,56

Gaziantep 87,33

Giresun 356,35

Gümüşhane 105,15

Hakkari 15,69

Hatay 61,77

Iğdır 107,30

Isparta 74,49

İstanbul 251,12

İzmir 111,41

Kahramanmaraş 67,37

Karabük 84,15

Karaman 89,44

Kars 30,53

Kastamonu 197,41

Kayseri 196,07

Kırıkkale 73,91

Kırklareli 155,09

Kırşehir 61,31

Kilis 258,42

Kocaeli 176,39

Konya 252,18

Kütahya 111,33

Malatya 140,54

Manisa 64,66

Mardin 17,08

Mersin 80,70

Muğla 92,33

Muş 21,16

Nevşehir 79,35

Niğde 104,40

Ordu 258,87

Osmaniye 198,52

Rize 202,41

Sakarya 124,49

Samsun 508,97

Siirt 14,20

Sinop 309,06

Sivas 55,83

Şanlıurfa 18,30

Şırnak 8,18

Tekirdağ 168,26

Tokat 248,72

Trabzon 246,95

Tunceli 63,52

Uşak 19,49

Van 27,41

Yalova 275,31

Yozgat 92,82

Zonguldak 81,02