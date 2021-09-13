İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 28 Ağustos - 3 Eylül İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İllere göre 28 Ağustos - 3 Eylül haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos - 3 Eylül haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

İL İL KORONAVİRÜS (28 AĞUSTOS - 3 EYLÜL) VAKA SAYILARI

Adana 98,33

Adıyaman 182,15

Afyon 214,95

Ağrı 203,01

Aksaray 424,58

Amasya 103,43

Ankara 242,61

Antalya 41,40

Ardahan 159,11

Artvin 200,59

Aydın 39,59

Balıkesir 65,87

Bartın 141,22

Batman 320,82

Bayburt 507,87

Bilecik 162,77

Bingöl 315,51

Bitlis 228,78

Bolu 257,62

Burdur 74,51

Bursa 73,99

Çanakkale 59,83

Çankırı 140,31

Çorum 209,95

Denizli 76,95

Diyarbakır 210,32

Düzce 183,23

Edirne 72,59

Elazığ 392,54

Erzincan 213,28

Erzurum 234,35

Eskişehir 266,08

Gaziantep 213,03

Giresun 196,11

Gümüşhane 326,74

Hakkari 127,62

Hatay 135,66

Iğdır 132,63

Isparta 84,26

İstanbul 156,95

İzmir 45,58

Kahramanmaraş 210,84

Karabük 229,46

Karaman 369,14

Kars 152,32

Kastamonu 208,83

Kayseri 413,87

Kırıkkale 263,00

Kırklareli 55,57

Kırşehir 234,94

Kilis 258,42

Kocaeli 163,97

Konya 402,84

Kütahya 226,29

Malatya 268,31

Manisa 69,69

Mardin 241,25

Mersin 69,83

Muğla 40,27

Muş 299,67

Nevşehir 269,87

Niğde 262,10

Ordu 166,40

Osmaniye 151,67

Rize 653,10

Sakarya 244,19

Samsun 177,57

Siirt 117,80

Sinop 201,42

Sivas 313,58

Şanlıurfa 270,56

Şırnak 86,84

Tekirdağ 105,91

Tokat 189,68

Trabzon 392,91

Tunceli 153,40

Uşak 91,49

Van 66,12

Yalova 94,55

Yozgat 307,09

Zonguldak 184,03

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