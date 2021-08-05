İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 24-30 Temmuz İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?
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İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 24-30 Temmuz İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 24-30 Temmuz İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?
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Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 24-30 Temmuz haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 24-30 Temmuz haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 24-30 Temmuz İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun."

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 24-30 Temmuz İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İL İL KORONAVİRÜS (24-30 TEMMUZ) VAKA SAYILARI

Adana 122,28

Adıyaman 55,02

Afyon 88,48

Ağrı 334,31

Aksaray 180,37

Amasya 68,85

Ankara 165,2

Antalya 72,68

Ardahan 113,35

Artvin 105,6

Aydın 35,83

Balıkesir 64,5

Bartın 86,94

Batman 309,86

Bayburt 114,76

Bilecik 89,16

Bingöl 447,18

Bitlis 413,68

Bolu 95,3

Burdur 185,33

Bursa 93,62

Çanakkale 81,06

Çankırı 109,13

Çorum 110,16

Denizli 98,09

Diyarbakır 599,29

Düzce 120,05

Edirne 159,65

Elazığ 249,51

Erzincan 122,42

Erzurum 151,13

Eskişehir 225,8

Gaziantep 58,02

Giresun 230,88

Gümüşhane 107,97

Hakkari 159,35

Hatay 76,12

Iğdır 216,08

Isparta 211,9

İstanbul 168,82

İzmir 43,3

Kahramanmaraş 51,53

Karabük 126,43

Karaman 96,5

Kars 92,31

Kastamonu 163,4

Kayseri 113,33

Kırıkkale 237,17

Kırklareli 94,54

Kırşehir 123,85

Kilis 93,84

Kocaeli 131,98

Konya 268,58

Kütahya 108,55

Malatya 89,56

Manisa 47,84

Mardin 263,71

Mersin 233,58

Muğla 48,66

Muş 225,24

Nevşehir 77,71

Niğde 120,97

Ordu 220,25

Osmaniye 62,71

Rize 243,64

Sakarya 204,1

Samsun 112,9

Siirt 1139,94

Sinop 144,14

Sivas 160,56

Şanlıurfa 165,37

Şırnak 117,15

Tekirdağ 67,9

Tokat 105,54

Trabzon 241,78

Tunceli 127,03

Uşak 49,26

Van 266,07

Yalova 161,2

Yozgat 121,69

Zonguldak 109,61

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İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 24-30 Temmuz İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı? - Haberler
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