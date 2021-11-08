İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 23-29 Ekim İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İllere göre 23-29 Ekim haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

İL İL KORONAVİRÜS (23-29 EKİM) VAKA SAYILARI

Adana 240,05

Adıyaman 182,46

Afyon 122,00

Ağrı 62,38

Aksaray 69,74

Amasya 322,51

Ankara 287,85

Antalya 61,92

Ardahan 176,79

Artvin 153,98

Aydın 49,24

Balıkesir 360,64

Bartın 268,87

Batman 26,92

Bayburt 79,36

Bilecik 356,17

Bingöl 145,86

Bitlis 61,25

Bolu 391,36

Burdur 146,02

Bursa 392,06

Çanakkale 222,33

Çankırı 264,51

Çorum 371,99

Denizli 162,74

Diyarbakır 62,02

Düzce 375,56

Edirne 160,63

Elazığ 170,08

Erzincan 296,46

Erzurum 111,04

Eskişehir 219,17

Gaziantep 115,13

Giresun 273,00

Gümüşhane 154,55

Hakkari 49,91

Hatay 196,95

Iğdır 110,77

Isparta 150,35

İstanbul 293,02

İzmir 64,81

Kahramanmaraş 339,51

Karabük 534,04

Karaman 176,13

Kars 113,36

Kastamonu 360,01

Kayseri 166,45

Kırıkkale 281,30

Kırklareli 244,93

Kırşehir 304,89

Kilis 227,60

Kocaeli 447,26

Konya 127,33

Kütahya 239,64

Malatya 160,39

Manisa 211,29

Mardin 30,54

Mersin 181,30

Muğla 50,86

Muş 38,43

Nevşehir 162,97

Niğde 192,78

Ordu 468,35

Osmaniye 336,34

Rize 216,63

Sakarya 368,48

Samsun 311,12

Siirt 35,34

Sinop 255,94

Sivas 190,13

Şanlıurfa 77,77

Şırnak 12,83

Tekirdağ 250,03

Tokat 384,37

Trabzon 299,54

Tunceli 285,22

Uşak 188,13

Van 27,32

Yalova 489,77

Yozgat 163,92

Zonguldak 449,59

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