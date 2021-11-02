İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 16-22 Ekim İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İllere göre 16-22 Ekim haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

İL İL KORONAVİRÜS (16-22 EKİM) VAKA SAYILARI

Adana 230,88

Adıyaman 233,53

Afyon 197,99

Ağrı 110,75

Aksaray 85,10

Amasya 332,94

Ankara 328,31

Antalya 52,27

Ardahan 293,26

Artvin 161,06

Aydın 47,18

Balıkesir 297,35

Bartın 278,42

Batman 37,56

Bayburt 85,46

Bilecik 332,39

Bingöl 229,62

Bitlis 92,88

Bolu 414,55

Burdur 171,85

Bursa 411,79

Çanakkale 185,76

Çankırı 308,69

Çorum 393,68

Denizli 187,34

Diyarbakır 77,49

Düzce 447,59

Edirne 178,04

Elazığ 222,63

Erzincan 374,95

Erzurum 165,24

Eskişehir 244,37

Gaziantep 161,05

Giresun 310,88

Gümüşhane 182,78

Hakkari 66,66

Hatay 209,48

Iğdır 163,92

Isparta 187,82

İstanbul 296,84

İzmir 57,07

Kahramanmaraş 381,62

Karabük 552,92

Karaman 205,16

Kars 157,59

Kastamonu 419,79

Kayseri 233,70

Kırıkkale 352,35

Kırklareli 212,59

Kırşehir 346,85

Kilis 317,94

Kocaeli 456,88

Konya 173,95

Kütahya 315,94

Malatya 208,77

Manisa 226,94

Mardin 50,54

Mersin 180.33

Muğla 47,16

Muş 76,86

Nevşehir 178,38

Niğde 240,01

Ordu 431,31

Osmaniye 269,80

Rize 217,22

Sakarya 406,75

Samsun 334,86

Siirt 33,53

Sinop 289,66

Sivas 235,26

Şanlıurfa 104,86

Şırnak 20,64

Tekirdağ 219,69

Tokat 402,43

Trabzon 321,47

Tunceli 286,42

Uşak 267,17

Van 36,89

Yalova 387,97

Yozgat 250,54

Zonguldak 518,60

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