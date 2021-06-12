İl Genel Meclis Başkanı Sözen'in mutlu günü
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İl Genel Meclis Başkanı Sözen'in mutlu günü

İl Genel Meclis Başkanı Sözen'in mutlu günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'in kızı Şule Sözen, Tunahan Vardar ile dünya evine girdi.

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'in kızı Şule Sözen, Tunahan Vardar ile dünya evine girdi.

Safranbolu Doruk Konak'ta düzenlenen düğüne Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, siyasi parti temsilcileri, İşadamları kurum müdürleri, muhtarlar, il ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıydığı nikahta 20 şahit huzurunda Şule ve Tunahan Vardar çifti dünya evine girdi. - KARABÜK

İl Genel Meclis Başkanı Sözen'in mutlu günü
İl Genel Meclis Başkanı Sözen'in mutlu günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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