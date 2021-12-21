İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler yaşanmadan önce yapılacak çalışmaları bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olan "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)" bilgilendirme toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Afad'ın 12. kuruluş yıldönümü nedeniyle hazırlanan videonun izlenmesinin ardından toplantının devamında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şerife Han yaptığı bilgilendirme sunumunda İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde yapılan çalışmalarla birlikte ilin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri hakkında ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık ise yaptığı konuşmada yaşanan afetlerin, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası olmak üzere üç aşamadan meydana geldiğini belirterek afet risk azaltma planlarının afetlerin yaşanmadan önce alınması gereken önlemleri ve tedbirleri kapsadığını söyledi. Bu konuda ilimizde meydana gelebilecek muhtemel afetleri incelediklerini ve bu doğrultuda hazırlanan afet risk azaltma planlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Vali Işık, "ilimizde kaya düşmesi, yangın, heyelan, sel ve deprem konusunda çalışmalar yaptık. Afetlerden en az etkilenerek can ve mal kaybını en aza indirmek için gerekli çalışmalara yer verdik. Planlarımızı yaparken Üniversitemiz, Belediyelerimiz, Kaymakamlıklarımız, tüm kurum kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak hareket ettik. Sadece plan yapmak yeterli değil, bunları uygulamak, sürekli olarak tatbikatlarını yapmak son derece önem arz ediyor" dedi.

Program, deprem anında yapılması gerekenlerin yer aldığı tanıtım filminin ardından AFAD'ın 12. kuruluş yıldönümü nedeniyle hazırlanan ve üzerinde IRAP yazılı pastanın kesilmesiyle sona erdi.

Karaman ilinin afetselliği ile afetlerin etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirmek için afetler olmadan yapılabilecek çalışmaları, hedefler belirleyerek eylemlere dönüştüren, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plan olan Karaman İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ile ilimizde güvenle yaşamayı, afet risk azaltma bilinci oluşturmayı, afetlerden kaynaklı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmayı ve önlemeyi, paydaşlar arası iş birliğini artırmayı, ekonomik gelişmeyi kesintiye uğratmadan afetlere dirençli bir şehir oluşturulması hedefleniyor.

Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Yardımcıları Kamuran Mustafa Ballı, İsmail Hakkı Çınarsoy, Oğuz Şenlik, Mehmet Özmen, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Karaman Valiliği/ BASIN Video HABER

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