İKSV 48. İstanbul Müzik Festivali'nin Görsel Kimliği Işıklı Geray Gençer'den

07.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:17

Türkiye'deki en saygın ve köklü klasik müzik etkinlikleri arasında yer alan festival, 2 - 25 Haziran tarihleri arasında 'Beethoven'ın Aydınlık Dünyası' temasıyla bestecinin ikonik eserlerine, yeni eser siparişlerine ve ondan esinlenen yeni projelere yer verecek. İKSV 48. İstanbul Müzik Festivali, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in yanı sıra Evelyn Glennie, Konzerthausorchester Berlin & Vikingur Olafsson, Beethoven & David Bowie 'Rebel Rebel', 'Bebeklere Beatles', Wiener Akademie, Artemis Quartet, Kheops Ensemble gibi çok sayıda konsere ev sahipliği yapacak.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ödülün sahibi

İstanbul ve Türkiye'de klasik müzik sevgisi ve beğenisinin yerleşmesinde yıllardır büyük bir rol oynayan festivalin görsel kimliğini tasarlayan Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Geray Gençer, ödüllü tasarımlarıyla yurt içi ve yurt dışında yakından tanınıyor. Geray Gençer, geçen yıl New York Type Directors Club tarafından 65'incisi düzenlenen ve 60 ülkeden 2 binin üzerindeki tasarımın katıldığı 'İletişim Tasarımı ve Tipografi Yarışması'nın 'Kitap Tasarımı' kategorisinde 10'uncu kez 'Typographic Excellence' ödülüne de layık görülmüştü.

Daha önce çeşitli reklam ajanslarında sanat yönetmeni de olarak çalışan Geray Gençer'in tasarımları, ICOGRADA gibi köklü ve saygın uluslararası kurumların ortaklığıyla gerçekleşen bienaller kapsamında sergilendi. Gençer'in çalışmaları ayrıca Wilanów Poster Müzesi koleksiyonu ile Graphis ve New York Type Directors Club yıllığına da kabul edilmiş durumda. Gençer aynı zamanda GMK, AIGA, AGDA, Graphis ve Europen Design Awards organizasyonlarında da çok sayıda ödüle sahip bulunuyor.

Kaynak: Bültenler