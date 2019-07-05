İkonik Karakterleri Oynama Şansını Son Anda Kaçırmış 15 İsim

Son dönemde sinema, neredeyse hiç olmadığı kadar ikonik karakter barındırıyor. Bunda tabii ki sayısı artan yapımların ve gelişen teknolojinin de etkisi var. Öte yandan, bizim oyuncularıyla eşleştirdiğimiz kahramanları canlandırması için aslında çok başka oyuncuların isimleri de gündeme gelmişti.

İşte ikonik karakterleri canlandırmanın kıyısından dönmüş 15 oyuncu:

Emily Blunt - Black Widow

MCU'nun önde gelen karakterlerinden biri olan Black Widow rolünü az kalsın Emily Blunt alacaktı.

Ryan Gosling - Doctor Strange

Hollywood'un popüler aktörlerinden Ryan Gosling, bir başka önemli MCU karakteri Dr Strange'i canlandıracaktı. Rol en sonunda Benedict Cumberbatch'a gitti. Bizce Ali İhsan Varol da olurdu.

Jason Momoa - Drax

Özetle 'Artık kaslı maslı adam oynamak istemiyorum' diyen Jason Momoa, Drax rolünü almadı. Kendisini daha sonra kaslı maslı adam Aquaman rolünde gördük.

Will Smith - Neo

Neo rolü ilk olarak Smith'e gitmişti. Will Smith dahil herkes Neo'nun Keanu Reeves tarafından oynanmasından çok memnun oldu.

Jack Nicholson - Michael Corleone

İkonik rolü Jack Nicholson'un oynamasının nedeni, o dönemdeki çekim takvimleri oldu.

Hugh Jackman - James Bond

Hugh Jackman, Casino Royale filmi için gelen James Bond rolü teklifini reddetmişti.

Sean Connery - Gandalf

Lord of the Rings'in ikonik büyücüsünü Ian McKellen canlandırmıştı. Sean Connery, bu rolü senaryoyu anlamadığı gerekçesiyle reddetmişti.

John Travolta - Forrest Gump

Tom Hanks'in çok iyi bir performans gösterdiği rol, John Travolta'ya teklif edilmişti. Ünlü oyuncu bu teklifi, Pulp Fiction için geri çevirdi.

Christopher Walken - Han Solo

Han Solo rolü için ilk düşünülen isim Christopher Walken olmuştu.

Liam Hemsworth - Thor

MCU'nun yıldırım tanrısını oynamak için son seçim, Hemsworth kardeşler arasında yapıldı.

Jim Carrey - Edward Scissorhands

Edward Scissorhands için ilk seçim Jim Carrey idi. Rol en sonunda Tim Burton'un kadrolu yıldızı Jhonny Depp'e gitti.

Gal Gadot - Nebula

Gal Gadot, Nebula rolünü çok istiyordu. Hatta kafasını kazatıp kendini maviye boyatmayı da kabul etmişti.

Bruce Willis - Sam Wheat

Ghost filmindeki esas karakterimizi az kalsın Bruce Willis oynayacaktı. Oyuncu, o dönemde filmin diğer başrol oyuncusu Demi Moore ile evliydi.

Matt Damon - Jake Sully

Avatar'daki uzaktan kumandalı Avatar'ı yöneten Jake Sully rolü için ilk olarak Matt Damon'un ismi öne çıkmıştı.

Jake Gyllenhaal - Peter Parker

Son Spider-Man filminde Mysterio rolünde gördüğümüz Gyllenhaal, bir dönem Peter Parker/Spider-Man rolüne aday olmuştu.