İklim krizine dikkat çekmek için sahile rüzgar gülü bıraktılar

20.09.2019 14:56

Kaynak: DHA

27 Eylül Küresel İklim Grevi haftası nedeniyle bir grup ilkokul öğrencisi, iklim krizine karşı yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekmek için rüzgar gülleri yaparak sahile bıraktı.İklim krizine karşı başlattığı mücadeleyle dünya çapında milyonları etkileyen İsveçli aktivist Greta Thunberg'in (16) de her cuma günü okula gitmeyip konuya dikkat çekmesiyle, dünyanın birçok ülkesinde çocuklar etkinliğe destek vermek için bugün okullarına gitmedi. Antalya'da da bazı çocuklar okula gitmeyerek eyleme destek verdi. 'Küresel İklim Grevi'nde ekolojik, doğayla uyumlu bir yaşam kurulmasını ve iklim krizine karşı somut adımlar atılmasını isteyen Konyaaltı Güneş Koleji öğrencileri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde rüzgar gülleri yaparak küresel ısınmanın tehlikelerine işaret etti.SAHİLDE RÜZGAR GÜLLERİYaklaşık 30 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte doğa bilimci biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce'nin sosyal sorumluluk oluşumu Doğadabuan'ın doğa dersi kapsamında, etkinliğine katıldı. Öğretmenlerin verdiği malzemelerden rüzgar gülleri yapan öğrenciler, küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki yıllarda kaybedilme riski taşıyan Konyaaltı Sahili'ne, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ve iklim krizine dikkat çekti. Etkinliğe katılan öğrenciler, fabrikalardan çıkan zehirli gazların sera etkisi yaparak her geçen gün dünyayı daha çok kirlettiğini, dünyanın daha çok ısınarak küresel ısınmaya sebep olduğunu vurguladı.ÇOCUKLAR YETİŞKİNLERE SESLENDİÖğrencilerden Asya Dora Karataş, fabrika ve egzoz gazlarının dünyaya yayılmasının buzulların erimesine neden olduğunu belirterek, "Lütfen fabrika bacalarına filtreler takın, daha dikkatli olun" dedi. Fabrika gazlarının dünyayı kirlettiğini ve denizlerde yükselme olduğunu belirten Osman Tanay Can, "Konyaaltı ve Türkiye'de başka yerler su altında kalabilir. Ormanlarımızı yok etmeyin, ormanlarımızı kesersek afetler başımıza gelebilir" diye konuştu. Fabrikaların zehirli gazlarının ozon tabakasına zarar verdiğini söyleyen Deniz Ekici de, "Ozon tabakası zarar gördüğü için güneşin zararlı ışınları Kuzey Kutbu'ndaki hayvanların evini yok ediyor" ifadelerini kullandı.BEKLENEN SICAKLIK ARTIŞI 4 DERECETüm dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önemli bir konu haline geldiğini belirten biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce, "Gerçekten de çağımızdaki en büyük sorun aslında. Bütün siyasi olayların, savaşların bile üstünde bir konu olduğuna inanıyoruz. Bugünkü verilere göre dünyada bütün önlem alınsa dahi sıcaklık artışını çekebileceğimiz minimum nokta 2 derece. Önümüzdeki 20-30 yıllık süreçte bunun 4 derece artmasından korkuluyor. Minimum bütün önlemler alındığı ve 2 derece olduğunda dahi şu anda bulunduğumuz Konyaaltı Plajı'nı kaybediyoruz" diye konuştu.KONYAALTI, BELEK VE KUNDU SAHİLLERİ TEHLİKEDEKüresel ısınmaya bağlı buzullar eridiğinde, denizlerin yükselmesi ve kıyı zonlarında ciddi anlamda kayıplar olacağına işaret eden İnce, "Örneğin Antalya turizm bölgesinde Konyaaltı, Belek ve Kundu'yu tamamen kaybedeceğimiz gözüküyor. Bunlar bilimsel gerçekler. Sadece bu suyun yükselmesi mevzu değil. Küresel ısınmanın tetiklediği birçok şey var. Akdeniz'de suyun ısınmasından dolayı Kızıldeniz'den gelen birçok deniz canlısı adaptasyonu çok hızlandı. Etrafta balon balığı, aslan balıkları gibi, diğer canlı türlerinin yaşamasına izin vermeyen balıkların yaşadığını görüyoruz. Deniz popülasyonu değişiyor. Akdeniz'in ciddi anlamda balıkçılık potansiyelini de tehdit ettiğini görüyoruz. Zehirli balıklar nedeniyle yüzülemeyecek duruma gelmesi de söz konusu" dedi.KIYILARDA FIRTINALAR ARTTIGeçen yıl özellikle kıyı bölgelerde çok hissedilen fırtına artışlarını da hatırlatan İnce, "Ülkemizin pek de alışık olmadığı hava sistemleri, buna yönelik binalar ve yerleşim yapılarımızın uygun olmadığını görüyoruz. Küresel ısınmayla birlikte dereler, göller, yeraltı su kaynaklarımıza sahip çıkmamamızdan dolayı ileride su sıkıntısının çıkması da çok muhtemel. Ülkemiz su havzalarını, HES'ler, barajlar ve kanallarla birer birer kaybediyor. Su yayıldığı ovayı beslerken, kanallaştırdığımız, HES'lere aldığımız nehirle artık boşa akmasına neden oluyoruz. Bunun gibi birçok gündem var" diye konuştu.ÇOCUKLAR GELECEĞİNDEN ENDİŞELİRüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek için çocukların öğretmenleriyle rüzgar gülleri hazırladığını belirten İnce, "Derslerde de bu sorunları anlatırken çok sıkıntı çekiyoruz. Olabildiğince pozitif yaklaşmaya çalışıyoruz, ama gelecekte bekledikleri tehlikelerden dolayı tedirgin oluyorlar" dedi.Okul öğretmenlerinden Behice Başak Öz ise küresel ısınma nedeniyle Konyaaltı sahili de kaybolma tehlikesi altında olduğu için çocuklara yenilenebilir enerjiyle ilgili bir çalışma yaptırdıklarını söyledi. Başak Öz, "Özellikle parlak renkleri seçerek farkındalığı daha da artırmak istedik" şeklinde konuştu.