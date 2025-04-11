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İklim Kanunu'nun ilk 4 maddesi nedir?

İklim Kanunu'nun ilk 4 maddesi nedir?
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Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde yeni bir dönemi başlatan İklim Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Kanun teklifinin ilk 4 maddesi kabul edildi ve bu maddeler, iklim politikaları açısından önemli ilkeleri ve tanımları içeriyor. Peki, İklim Kanunu'nun ilk 4 maddesi nedir? Hangi alanları kapsıyor ve uygulamada neleri değiştirecek?

11 Nisan 2025 itibarıyla TBMM'de görüşülen ve kabul edilen İklim Kanunu maddeleri, Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda atılmış en kapsamlı yasal adımlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda kamu kurumları, özel sektör ve bireyler için yeni yükümlülükler ve düzenlemeler getiriliyor. Peki, İşte İklim Kanunu'nun ilk 4 maddesiyle ilgili tüm detaylar...

İKLİM KANUNU'NUN İLK 4 MADDESİ NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu ile ilgili merak edilen 14 soruyu yanıtladı. 20 madde, 2 geçici madde ve 3 farklı kanunda değişiklik içeren kanun teklifi ile iklim değişikliğiyle mücadele yasal zemine kavuşturulacak.

İklim Kanunu ile; iklim değişikliği kaynaklı afetlerin yıkıcı etkilerine karşı dirençli şehirlerin oluşturulması, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvikiyle doğa dostu üretim, biyoçeşitlilik ve yeşil alanların korunması sağlanacak. Su ve gıda güvenliğinin artırılması için alınması gereken tedbirler yasal düzenleme altına alınacak. Ekonominin, şehirlerin, tarım ve gıda başta olmak üzere kritik sektörlerin iklim krizinden en az etkilenmesi için yapılacak düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile yerel ve ulusal eylem planlarının hazırlanması sağlanacak. Afetlerin neden olduğu kayıp ve zararların azaltılması amacıyla risk değerlendirme, izleme, bilgilendirme ve erken uyarı sistemler bütünleşik afet yönetimi esas alınarak geliştirilecek. Sektörlerin uluslararası rekabet gücünün artırılması için doğa dostu üretim süreci yasal güvenceye alınacak.

İklim Kanunu'nun ilk 4 maddesi nedir?

İklim Kanunu'nun ilk 4 maddesi nedir?

İklim Kanunu'nun ilk 4 maddesi nedir?

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