"İklim Değişikliği ve Tarım" çalıştayı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"İklim Değişikliği ve Tarım" çalıştayı

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin konuşması TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç'ın konuşması Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu'nun konuşması - Diğer konuşmacılarTarım...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin konuşması

Tbmm Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç'ın konuşması

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu'nun konuşması - Diğer konuşmacılar

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de son dönemde meydana gelen sel ve kuraklık gibi olayların çalışmaları hızlandırdığını belirterek, yapılan çalışmaların yıkımı değil yenilemeyi doğurması adına son derece önemli olduğunu ve yapılması planlanan eylemleri hızlı bir şekilde uygulamaya hazır olduklarını kaydetti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, dünyada olumsuz gidişe sebep olanların daha fazla sorumluluk almaları gereken bir süreçten geçildiğinin altını çizerek, "ekonominin değil ekolojinin kazanmasını" tercih ettiklerini anlattı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, iklim değişikliğinin açlık, yetersiz beslenme ve gıda güvensizliğinin başlıca sebepleri arasında olduğuna işaret etti.

FAO olarak iklim krizinde sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Gutu, bu anlamda Bakanlık ile çalışmalarının çok önem taşıdığını söyledi.

İklim Değişikliği ve Tarım çalıştayı

İklim Değişikliği ve Tarım çalıştayı

İklim Değişikliği ve Tarım çalıştayı

'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı-5

'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı-5

 Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'den itiraf: Sözlümdü

Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'den itiraf: Sözlümdü

 Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında Şentop'tan dikkat çeken çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır

Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında Şentop'tan dikkat çeken çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title