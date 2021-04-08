İkizler Burcu Kadını Özellikleri - İkizler Kadını Aşk, Olumlu ve Olumsuz Özellikleri

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İkizler kadını, ikili kişiliğe sahip doğal bir güzelliktir. İkizler burcu bir kadınla çıkmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenin.

İKİZLER BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

İkizler burcu kadını güzel, esprili ve burçların en yaratıcı işaretlerinden biridir. İkizler burcu kadını muhtemelen resim, çömlekçilik, çiçek düzenleme, fırıncılık ve fotoğrafçılıkta mükemmeldir - adını siz koyun. Ve bahse girebilirsin, şarkı söylüyor, bir müzik aleti çalıyor ve yerel drama grubunun da bir üyesi.

İkizler burcu kadını herkesin bildiği gibi çok sosyal yaratıklar, sohbet etmeyi seviyorlar ve bu bayan tanıştığı herkesi şaşırtacak. O sadece doğal olarak yetenekli ve yaptığı her şeyi kolay gösterme konusunda kıskanılacak bir hünere sahip.

İkizler burcu kadını için mantık çok önemlidir. Duygulardan önce mantığın gelişmesini bekler. Her şeyi dengede tutmaktan hoşlanır. Değişkenliği size ulaşılmaz gibi gelebilir. Eğer bu burçtan biri ile beraber olacaksınız, Onun değişimlerine hazır olmalısınız. Genelde ilgisiz ulaşılmaz ve zor görünürler. Siz nerde hata yaptığınızı düşünürken, o sizin takıntılarınızı anlamak bile istemez. Eğer siz, rutin ve tansiyonu düşük bir ilişki hayal ediyorsanız, kesinlikle İkizler kadınından uzak kalmalısınız. Hele kaybetmeye alışkın değilseniz, ona sakın yaklaşmayın. Belleği de güçlü sayılmaz. Herkesi heyecanlandıran bir tartışma esnasında birden saçınızın yanlış yerden ayrılmış olduğuna veya yeni kazağınızın yerdeki halıya uymadığına karar verebilir. Duygular bakımından o da erkek İkizlere benzer. Flörtçü izlenimi bırakır ve sevgilisini de çok üzer. Erkekler onu havai ve ne yapacağı bilinmez, biri olarak görür ama yine de beğenirler. Bu kadınla ilişki kurmayı isteyen kimse karşısında bir harem olduğunu bilmelidir. Yılın her günü başka bir kadındır o. Bu kadını beğenip beğenmemeniz de ona ayak uydurup uyduramamanıza bağlıdır tabii. İkizler kadını da, burcun erkeği gibi pek pratik biri değildir. Onun için kendisini çekip çevirecek birine ihtiyacı vardır. Ancak bunu belli etmeden yapmak gerekir. Zaten bu kadının durulup oturmasını yahut aşkı ciddiye almasını sağlamak yeteri kadar güçtür. Bu kadının sağlığıyla da ilgilenmek gerekir. Onun temiz hava, egzersiz ve uygun besinlere gereksinmesi vardır

İKİZLER BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Grup: Hava, erkek, pozitif, değişken

Yönetici Gezegen: Merkür

Renk: Sarı, gri,mavi,açık mavi, siyah

Uğurlu Taş: Akik

Şanslı Sayı: 5

Şanslı Gün: Çarşamba

Karşıt Burç: Yay

Şehirler: Londra, San Francisco, Yeni Delhi

Metal: Civa

Çiçekler: Mimoza, çiğdem, lavanta, açelya

Ağaçlar: Fındık, ceviz, mersin ağacı

İKİZLER BURCU KADINI KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ:

İkizler burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. Ayni anda birkaç işi birden yapabilirler. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Bu yüzden değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. Bu yapılarını her zaman görebilmek mümkündür. Son derece neşeli ve mutlu oldukları bir anda, aniden mutsuz olabilirler. Çevreleri tarafından sürekli yanlış anlaşılabilirler. Herhangi bir konuda bilgileri az bile olsa, bunu çok iyi gizlemeyi başarırlar. Aksine; kulaktan dolma duydukları bilgileri öyle ustaca anlatırlar ki, dinleyenler onları o işin uzmanı sanırlar. Pratik zekalarıyla, çekici ve akıllıdırlar. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Düşünüyorum' dur. Fakat, bu düşünceleri hep yeni arayışlara doğru yönelmiştir. Bu yüzden uzun soluklu çalışmalar onları yorar. Kendilerini iyi eğitmiş ikizler hoş ve zariflikleri ile yaşamı zevkli kılarlarken, eğitimsiz olanlar da yaşamı o kadar çekilmez hale getirirler. Kendi paralarına karşı tutumlu davranmalarına karşın, başkalarının paralarını kolayca harcayabilirler.

İKİZLER BURCU KADINI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Güzel bir fiziğe sahiptirler. Uzun boy, biçimli bir beden, uzun kol ve bacaklar, koyu kumral saçlar, kahverengi gözlere sahiptirler. Gözleri keskindir ve uzağı çok iyi görürler. Gözlemcilikleri çok güçlüdür

İKİZLER BURCU KADINI OLUMLU ÖZELLİKLERİ:



İkizler burcu kadınının bilinen en olumlu özelliği, pratik ve hızlı oluşudur. Sorunlar karşısında pratik çözümler üretmeyi başarır. Zekasıyla birçok sıkıntıdan, kolayca kurtulabilme becerisine sahiptir. Meraklı olduğu kadar zekidir. Sosyal hayatında etrafına her zaman neşe saçar.

İKİZLER BURCU KADINI OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ:



İkizler burcu kadınının olumsuz yönlerinden birisi, tutarsız ve kararsız kalmasıdır. Ayrıca kurnaz yapıda olduklarından, karşıdakiler tarafından itici bulunabilirler. Çabuk sıkılan, alaycı karaktere sahiptir. Derine inmeyi sevmezler. Daha çok yüzeysel yaşamaya çalışırlar.

İKİZLER BURCU KADINI AŞK HAYATI

Aşkta önce mantık desen de, kısa ve hoş aşklara hayır demek istemezsin. Fazla duygusallık size hoş gelmeyebilir. Oldukça sosyal yapınla çevren daima kalabalıktır ve aşksız kalman mümkün değildir. Karşındaki kişiyi sürekli şaşırttığın için, çoğu kez, partnerler seninle ilgili duygularında zorlanırlar. Bir kişiye bağlanmak sizin için çok zor olduğu için, kalpsizlikle suçlanabilirsiniz. Aniden aşık olur ve çok çabuk bıkarsın. Bir kişiye bağlanmanız çok zordur. Sürekli plan program yaparsın. Üstelik bu planları yaparken, karşı tarafa asla sezdirmeyecek kadar da, akıllısın. Seninle birlikte olacak kişilerin asla seni eleştirmemeleri gerekiyor. Azarlanmaktan ve değer verilmemekten nefret edersin.. En ulaşılmaz kişileri bile kendine kolayca bağlarsın.

İKİZLER BURCU ÜNLÜLERİ

Adile Naşit, Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Çetin Altan, George Bush, J.Paul Sartre, Marilyn Monroe, Clint Eastwood, Tcıny Curtis, Che Guevera, John F. Kennedy, John Wayne, Thomas Mann, Erdal İnönü. Şebnem Özinal Kerem Alışık Kenan Doğulu Nilüfer, Bülent Ersoy

İKİZLER BURCU KADINIEĞLENCE HAYATI

Sen oldukça zeki bir kızsın. Aşkta aşırı havaisin. Genç yaşta çok beğendiğin birine rastlarsan hemen evlenirsin. Neşeli inatçı konuşkan yeniliklerden hoşlanan hızlı düşünen özelliklerinle çevreniz hayretler içinde bırakırsın. Kitap okumayı çok sevdiğin için herkesle her düzeyde konuşacak dostların ve çevren vardır. Entelektüel yönlerin hemen dikkat çeker. Çevrende çok sayıda insan olsun istersin. Her zaman yeni insanlar tanımaya hazır olduğun için, hiç sıkılmazsın. Meraklı ve hırslı olduğun için, sürekli hareket halinde olman bazı kişilere çok yorucu gelebilirsin. Etkileyici bir konuşma yapın olduğu için çevreniz çok çabuk etki altına alırsın. Sezgilerin güçlü olduğu için çevreniz çok çabuk analiz edebiliyorsun. Bulunduğun ortama kolaylıkla uyum sağlayabiliyorsun. Renkli ve çekici bir kişiliğiniz vardır. Ruhunuzun derinliklerinde, dürüstlük kavramıyla sürekli savaşırsınız. Aldatmaktan nefret ederken, bulunduğunuz ortamın sıkıcılıyla baş etmenin yollarını araştırır, sürekli kaçmanın planlarını yaparsınız. Geçici duygulardan hoşlanırken, büyük bir aşkın hayalini kurmadan da edemezsiniz.

İKİZLER BURCU ÇOCUĞU

Onda ilk fark ettiğiniz tek şey parlak ve cin gibi bakan gözleridir. Hep yüksek yerleri severler. Konuşmayı erken yaşta öğrenirler. Zeki ve kıskançtırlar. Sizi asla kimseyle paylaşmak istemezler. Onun sorularından asla bıkmamalısınız. Disiplini ve ders çalışmasını sevmedikleri için, yaşam boyunca sizi uğraştıracaktır. Onların çift karakterleri sizi her zaman şaşırtacak ve bir gün ısrarla aldırdığı kırmızı kazağını ertesi gün beğenmeyecektir. Onu mutlu etmenin ne kadar zor olduğunu siz den başka kimse bilemez eminim. Fakat sizi öylesine eğlendirecek ve yoracak ki , kızmanız gereken durumlarda bile güleceksiniz. Onunla alış veriş bazen kabus bazen de mükemmel geçecektir. Kızlar için her şey alınabilir. Değişik kıyafetler, renkli tişörtler., daha küçük yaşta kolyeler küpeler, resim malzemeleri, dans ayakkabıları. Erkekler, bilgisayar, kol saati, macera kitapları, ve bir çok ayakkabı çeşidiyle mutlu olurlar....( Yarısı spordur. )

İKİZLER BURCU KADINI SEVDİKLERİ

İkizler en sorunsuz hediye alabileceğiniz burçtur. Çocuksu yönü olan hediyeler seçmeyi göz önünde bulundurun. İletişim kurmaya ve iletişim araçlarına çok meraklıdırlar. Teknolojik eşyalara bayılırlar. Sosyal ve eğlenmeyi seven ikizler kadınına orijinal küpe ya da kolye, ilgi çekici bir tişört ve bilimsel ya da biyografi tarzındaki Kitap veya rengarenk bir çiçek buketi hediye edebilirsiniz. Oldukça zeki olan ikizler erkeği hediyesinde de bu özelliğe dikkat eder. Bunun için tablet, laptop, zeka oyunları, ses kayıt cihazı, Play Station, cep telefonu, satranç ya da tavla takımı, maket arabalar, bisiklet, kaykay gömlek ve kum saati ikizler erkeğini mutlu edecek Sevgililer Günü Hediyesi olabilir.

İKİZLER BURCU KADINI İŞ HAYATI

Herkese dostça davranır, şakacı ve rahattır. Birlikte çalıştıkları kişilere büyük bir ilgi gösterir. Sürekli hareket halinde olması nedeniyle arkadaşlarının kafasını karıştırır. İkizlerin hızlı çalışan aktif bir zekası olduğu için, çevresindeki kişilerin ağır çalışma temposunu bir türlü anlayamaz. İsteksiz ve keyifsiz olduğu günlerde, özel telefonlarına bile cevap vermez. Kendisini arayan kişinin ünvanı ve pozisyonu onu etkilemez. Başkalarının önerilerine kulak vermeyen İkizlerle iş yerinde birlikte olmak, sinirlendirici olduğu kadar zevklidir de.

İKİZLER BURCU KADINI SAĞLIK

İkizler burcu Merkür etkisinde oldukları için; sinir sistemin, omuzlar, kol ve bacaklar dış etkenlerden çok çabuk etkilenirsin. İkizler; aynı zaman da akciğerleri yönettiğinden, soğuk algınlığına ve bronşite çok yatkınsın.. Genelde huzursuz ve sinirlisin. Yaşamınızı hızlı bir şekilde değiştirdiğin için, dinlenmeye ve uyumaya vakit ayırmazsın. Kilo problemlerin asla olmaz. Hastalandığını zaman da son derece huysuz ve çekilmez olursun.. Tipik bir İkizler kişisi olarak, doktoru eleştirir, söylediklerini yapmaz ve dinlenmekten kaçınırsın. Yüksek ateş içinde sizi, eğlence yerlerinde görebilirler. Düzensiz beslenmeye yatkınsınız.. Abur cubur yemekten hoşlanırsınız. Fast- food tarzı beslenmeyi bırakmalı ve uyku düzenine dikkat etmelisiniz.. İçkiye aşırı bir düşkünlüğünüz yoktur. Fakat içtiğiniz zaman da bünyeniz kaldıramaz ve psikolojik yapınızı olumsuz etkiler. Bir İkizler olarak, sürekli bir şeylerle meşgul olduğunuz için, dalgınlığınızla başınızı derttedir. Araba kullanırken ve spor yaparken dikkatli olmalısınız.. Sabırsız ve dikkatinizin dağınık olması yüzünden hem başkalarının, hem de kendilerini kazaya uğramanıza neden olurlar. Dinlenme sorununu çözmeli ve kitap okumaya daha çok zaman ayırmalısınız.. Entelektüel yapınızı doyurmak zorundasınız..

İKİZLER BURCU YÜKSELENİ

Yükselen burcu İkizler olan kişiler kolay heyecanlanan, çabuk sıkılan bir yapıya sahiptir. Kolay sinirlenip, hızlı bir şekilde sakinleşen kişilerdir. Kişilikleri oldukça orijinaldir. Yani deyim yerindeyse, "Nev'i şahsına münhasır" kişilikleri vardır. Fikirleri ve düşünceleri oldukça iyidir. Bilime, mantığa, edebiyata ve sanata düşkün insanlardır. Bilgili ve konuşmasını bilen kişilerdir. İnsanlar ile konuşma ve anlaşma yetenekleri oldukça gelişmiştir, hatta bu konuda uzman olduklarını söyleyebiliriz. Yükselen burcu İkizler olan kişiler iradelerinde dengeli, amaçlarında kararlı kişilerdir. Ne kadar başarılı olabileceklerini çoğu insan göremez. Tüm bu özellikler, yükselen İkizler insanına ne yazık ki aşkta başarı getirmez. Aşk hayatları fazla dalgalıdır. Yükselen burcu İkizler olan kişilerin aşk hayatında, aynı anda birden fazla birliktelik olabilir. İş hayatında, sürekli hareketlilik arar ve meslek alanını buna göre seçer. Sıkıcı işler, yükselen İkizler'e göre değildir.