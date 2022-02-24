İkinci kez kansere yakalanan ve ciğerlerine sıçrayan Güler Işık, gözyaşları içinde helallik istedi

Bir dönem söylediği türkülerle adından söz ettiren 'Türkülerin kraliçesi' lakaplı Güler Işık, 2015 yılında göğsünde hissettiği sertlik ve ağrıdan sonra doktora gitmiş ve göğüs kanseri teşhisi konulmuştu. Tedavilerle kanseri yenen Işık'ın hastalığı nüksetti.

"AKCİĞER VE KARACİĞERİME DE SIÇRAMIŞ"

Uğur Arslan'ın Ülke TV'de yayınlanan Haber Arası programına görüntülü olarak bağlanan Güler Işık, ikinci kez kansere yakalanma sürecini anlattı. Kemoterapi görmeye başladığını söyleyen Işık, süreci şu sözlerle anlattı: "Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. İlk 2015 yılında bu illet hastalığa yakalandım ve atlattığımı zannettim. Rutin kontrollerimi yapıyordum. Son 1,5 yıldır bu pandemiden dolayı doğru düzgün hastaneye gidip kontrollerim yapılamadı. Gecikmeli bir şekilde gittim. Kontrolde benden biyopsi istediler. Göğüs kısmında bir hareketlilik, ağrı, sızı hissediyordum. Doktorum baktığında 'bu ameliyat sertliği' dedi. Ben de rahatladım. Halsizlik ve ağrılar hissetmeye devam ettim. Biyopsinin sonucu kötü geldi. İlkiyle aynı değil ve tamamen farlı bir türdü. Süt kanallarının içinde yer alıyordu. Aynı yerde aynı göğüsteydi. Aynı zamanda hem akciğerime hem de karaciğerime sıçramış."

"DUANIN GÜCÜNE İNANIYORUM, PES ETMEK İSTEMİYORUM"

"Nereye gittiysem hemen kemoterapiye başlamamı istedi. Şimdi akıllı ilaçlar geldi. Kemoterapide ikinci dozu aldım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yardımcısı ve özel kalemine kadar ulaştım. Sağ olsun onlar da yardımcı oldu. Şimdi tedavim ediyor. Duanın gücüne inanıyorum. Kolay kolay pes etmek istemiyorum. Sevenlerimin çok olduğunu biliyorum. İlacın yan etkisi olmadı, birinci kemoterapide etkisini gösterdi. Göğüsteki tümör hemen küçüldü. Saçlarım bile dökülmedi. 3 gün bir halsizlik hissettim o kadar. Yüce rabbim bunu da atlatmama müsaade edecektir diye düşünüyorum."

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Sevenlerinden helallik isteyen Güler Işık, gözyaşlarına hakim olamazken Uğur Arslan da duygusal anlar yaşadı. Canlı yayında ağlayan Arslan, konuşmakta güçlük çekti.