İkinci Kariyerlerine Harvard'da Ders Alarak Hazırlanan Ünlüler

Yıldız bir futbolcu, bir oyuncu ve bir rap şarkıcısının beraber bir sınıfa girdiğini düşünün.



Hayır, bu herhangi bir fıkranın ilk cümlesi değil; ABD'de bulunan Harvard Business School'da geçen ay verilen dört günlük bir eğitimin gerçek hikayesi.



Spor, Medya ve Eğlence Ticareti dersini alan öğrenciler arasında Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, oyuncu Katie Holmes ve İrlandalı rugby oyuncusu Jamie Heaslip var. Ünlü basketbol oyuncusu Dwyane Wade? ise katılımcı olarak derse gelen isimlerden.





Rap şarkıcısı LL Cool J ise eski mezunlardan biri. Oyuncu Dwayne Johnson ise okula geleceğini, "Teşekkürler Profesör! YouTube kanalımız olarak bizi dersinizde işlemenize sevindik. 'Profesör Johnson' yakında Harvard'a gelecek" tweetiyle duyurdu.





Dersi veren Profesör Anita Elberse, "Katılımcıların çoğu, ister şimdiki kariyerleri bittikten sonra ikincisine başlamak ya da yeni bir kariyere girişmek için olsun, markalarını nasıl paraya dönüştüreceklerini ve bunun etrafında nasıl bir ticaret inşa edeceklerini öğrenmek istiyor" diyor.





Elberse'nin işi çoğu öğretmenin en büyük kabuslarından biri.



Ünlüler genelde ne yapmaları gerektiğinin söylenmesine çok alışkın değil - ya da bir şeyi yanlış yaptıklarının söylenmesine...



Ancak Elberse yine de bu isimlerin dersinde kayrılmadığına dikkati çekiyor.



Elberse, "Saçma bir şey söylediklerinde benim ya da sınıftaki başka birinin yanlış düşündüklerini söyleyeceklerini biliyorlar. Bu aslında bir yandan da çok canlandırıcı bir şey, o yüzden de dersi bu kadar seviyorlar" diyor.

Beraber yurtta kalıyorlar



Eğitim dönemi boyunca öğrenciler yemekleri beraber yiyor ve Harvard'ın yurtlarında beraber kalıyorlar.



Elberse'nin Twitter hesabında Harvard Üniversitesi'nin bahçesinde Pique ile futbol oynarken görüntülerini ya da Pique'nin eşi Shakira ile beraber çekilmiş fotoğraflarını görmek mümkün.



Bu derse bir ünlü başvurduğu zaman genelde telefonda tam olarak dersin nasıl olacağını konuştuklarını anlatan Elberse, şimdiye kadar herkesin iyi bir katılım gösterdiğini ve kendisinin de hiç hayal kırıklığına uğramadığını söylüyor.





Spordan eğlence dünyasına bu kadar çok ismin bu derse katılmasının sebebi ise bireysel markaları sermayeye dönüştürmenin öneminin artması.



Bu eğilim Elberse'nin yazdığı Hasılat Rekoru Kıranlar (Blockbusters) kitabında ele alınıyor.



Elberse kitabında büyük bir etki yaratacak birkaç tane az sayıda yatırım filmi, televizyon programı, kitap ya da yıldız isim gibi hasılat rekoru kıran unsurların uzun vadede başarıya gidecek yolda önemli olduğunu anlatıyor.





Cristiano Ronaldo ve Neymar Jr. gibi birkaç yıldız için büyük bir bütçe harcayan Barcelona ve Real Madrid futbol kulüpleri bu duruma örnek olarak gösteriliyor.



Süper starların yükselişi ise araya yayıncı ya da ajans girmeden hayranların direkt olarak iletişim kurmasını sağladığı için sosyal medya ile iyice canlandı.



Pique, Barcelona Başkanı olur mu?



Elberse'nin dersi eğer öğrencileri bu alanlarda lider olursa spor ve eğlence dünyasının geleceğinde büyük bir rol oynayabilir.



Mesela derste Gerard Pique'ye Barcelona futbol kulübünün başkanı olması önerildi. Eğer Pique İspanyol takımını yönetecek olursa hasılat rekoru teorisini uygulayacak mı?



Elberse bu soruya, "Bilmiyorum ama başkan olursa benim de başkan yardımcısı olmam gerektiği konusunda ısrar ettim" cevabını veriyor.



Beyonce'nin kararı yerinde miydi?



Harvard Business School'da öğretilen bu ders vaka incelemesine dayanıyor. Öğrenciler spor, eğlence ve müzik endüstrilerinde başarılı ya da başarısız olan 10 güncel örneğe bakıyor.



Bu örnekler arasında Beyonce'nin 2013 yılında hiçbir ön reklam ya da tanıtım yapmadan albüm çıkarma kumarını ya da House of Cards yapımcılarının 2011'de diziyi geleneksel bir televizyon kanalı yerine Netflix'e satma kararı almasını içeriyor.





Öğrenciler daha sonra küçük gruplara ayrılıyor ve bu vakaları tartışıyor.



Bu derse katılmanın bedeli ise 10 bin dolar.