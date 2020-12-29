İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, hamilelik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun karnı burnunda pozları, dakikalar içinde on binlerce beğeni aldı.

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Meryem Uzerli, yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Meryem Uzerli, fotoğraf sanatçısı Urban Ruths'un objektifine poz verdi. Ünlü oyuncunun karnı burnunda pozları sosyal medya hesabında dakikalar içinde on binlerce beğeni aldı.

BU KEZ ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Eski sevgilisi Can Ateş'ten 6 yaşında Lara adlı bir kızı olan Uzerli, bu kez erkek bebek bekliyor.

İşte Meryem Uzerli'nin hamilelik pozları;