İkimizin Sırrı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İkimizin Sırrı 1. bölüm fragmanı izle! İkimizin Sırrı yeni bölümde ne olacak?

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı İkimizin Sırrı dizisi bugün başladı. İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 1. yeni bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? İkimizin Sırrı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İkimizin Sırrı 1. bölüm fragmanı izle! İkimizin Sırrı yeni bölümde ne olacak?

Ekranların beklenen dizisi İkimizin Sırrı bugün başlıyor. İkimizin Sırrı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İkimizin Sırrı 1. bölüm fragmanı izle! İkimizin Sırrı yeni bölümde ne olacak? İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

İKİMİZİN SIRRI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkimizin Sırrı her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

İKİMİZİN SIRRI 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İkimizin Sırrı bugün 1. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölüm sonunda 2. bölüm fragmanı yayınlanacaktır. 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İKİMİZİN SIRRI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İKİMİZİN SIRRI 1. BÖLÜMDE NE OLACAK?

"Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı..."

Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir. Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Leyla Feray : Neva Canpolat

Aras Aydın : Alp Karahun

Dolunay Soysert

Engin Alkan : Kasım

Tülay Günal : Türkan Karahun

Bestemsu Özdemir : Ece

Deniz Hamzaoğlu : Korhan

Berrin Arısoy

Ceyhun Mengiroğlu : Emir

Çağrı Çıtanak : Berk

Irmak Örnek

Sacide Taşaner

Tarık Uğur Özenbaş

Ahsen Türkyılmaz : Hayal