İki Yıla Sığdırılan Başarı

ARTUKLU, MARDİN (Bültenler) - Mardin Artuklu ÜniversitesiRektörlüğü Vali Kılıçlar Salonunda düzenlenen 'Akademik Değerlendirme Toplantısı ve Cübbe Giyme' töreninde, rektörlük görevini yürüttüğü iki yıl içerisinde hayata geçirilen projeleri akademisyenler ile paylaşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

"Mardin Artuklu Üniversitesinin kuruluş tarihinden itibaren tüm aşamalara şahit oldum. Üniversitemizin sosyal bilimler ağırlıklı kıymetli, anlamlı ve derin teorik bir bağlama dayanan hikâyesini her zaman dile getiriyorum. Rektörlük görevine geldiğim dönemin ilk akademik değerlendirme toplantısında özgün, öğür ve özne bir akademiden bahsederek; Üniversitemizin eğitim öğretim etkinliklerinin geliştirilmesi, araştırma, yayın ve proje faaliyetlerinin geliştirilmesi, üniversitemizde memnuniyetin arttırılması, yönetim sistemi, alt yapı ve kaynak geliştirilmesine yönelik çalışmalar için harekete geçileceğini ve projeler üretileceğini dile getirmiştik. Geçen bu iki yıllık süre zarfında bilimin ve bilimin pratikteki karşılığının önemli sac ayaklarını oluşturan 'Sosyal Bilimler + 5 'T'olarak belirlediğimiz yeni vizyonumuzu oluşturduk. Belirlenen yeni vizyon ile şehirleşmeden eğitime sanayiden tarıma sağlıktan turizme dek pek çok alandaMardin'e ve ülkemizekatkı sunmayı amaçladık ve bu minvalde oluşturulan birçok çalışmayı da hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Özcoşar,İki yıl gibi kısa bir süre içerisinde üniversiteye; 3 yeni fakülte ve 5 yeni araştırma merkezinin kurulduğunu ayrıca 25ön lisans ile lisan bölüm ve programı, 20 yüksek lisans ve doktora programının açıldığı bilgisini verdi.

Mardin Artuklu Üniversitesin bulunduğu coğrafyada değer üreterekbölgesel veyerel çalışmalaravizyon kazandıracakgirişimci ve inovatifbir üniversite modeli olma hedefinin, belirlediği Sosyal bilimler 5't' vizyonu ile hız kazandığını ifade eden Rektör Özcoşar, belirlenen odak noktaları içerisinden en çok dikkat çekenin tıp fakültesi olduğunu vurguladı.

Tıp fakültesi kurulması sürecinibaşından sonuna kadar üniversitenin yönettiği bir başarı hikayesi olarak gördüğünü belirterek konuşmalarına devam eden Özcoşar,

"Tüm süreç boyunca şehri, şehrin dinamiklerini ve bürokratik dinamiklerintamamını devreye koyarak tıp fakültesinin kurulması sürecini çok iyi yönettik. Bu başarı hikayesinin en iyi çıktılarından biri de Üniversite Şehir Hastanesi'nin Artuklu Üniversitesi kampüsüne kurulacak olmasıdır. 20 yılda yapılamayacak bir hastaneyi oldukça ciddi bir çalışmayla üniversitemize kazandırmış olduk. Mardin Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştü. Bugüntıp hocalarımızın aramıza katılıyor olması ve onlarla birlikte devlet hastanemizin de güçleniyor olmasıüniversitemizin şehre önemli katkılarındanbirini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Akademik Değerlendirmesonrası Tıp Fakültesiile Sanat ve Tasarım fakültelerinin kurulmasında emeği geçen akademisyenlere teşekkür belgesi verilerek,alanlarında akademik unvarlarında ilerleme sağlayan hocalaracübbe giydirildi.

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