İki Metrekarede Ekmek Mücadelesi

Mardin'in Artuklu ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet İhsan Özuğurlu, 7 yaşında başladığı ayakkabı tamirciliği mesleğinde 64. yılını devirdi. Son 30 yılını 2 metrekarelik dar bir dükkanda geçiren Özuğurlu, hayatının son kalan yıllarını da burada geçirmek istiyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 7 yaşında başladığı ayakkabı tamirciliğinin son 30 yılını 2 metrekarelik bir dükkanda geçiren 71 yaşındaki Mehmet İhsan Özuğurlu, mesleğini yaşamının son saatlerine kadar sürdürmek istiyor. Zamanının büyük bir kısmını 2 metrekarelik ayakkabı tamirciliği dükkanında geçiren Özuğurlu, hayatını ayakkabı peşinde geçirdi. Dükkanına gelen her müşteriyi güler yüzle karşılayan Özuğurlu, insanların takdiriyle karşılanıyor.

Elinde bulunan ayakkabı malzemeleriyle kendisine bırakılan ayakkabıları büyük bir ustalıkla tamir ederek tekrar eski haline getiren Özuğurlu, küçücük dükkanından elde ettiği gelirle yıllardır ailesini geçiriyor. 5 çocuğunu da evlendiren Özuğurlu, eşiyle birlikte hayatına devam ediyor.

"İki insanın sığamayacağı küçüklükte"

Mardin'in 2. Cadde esnafından olan Özuğurlu, yaşı itibariyle artık sipariş yapmadığı, sadece ayakkabı tamirciliği ve boyacılığı yaptığını söyledi. Özuğurlu, 30 yılını 2 metrekare alanda geçirdiğini söyleyerek, "Yaşım 71 oldu ve halen mesleğimi sürdürüyorum. İşimi seviyorum. Kahvelere gitmiyorum, evde de oturmak istemiyorum. İşte bu dar alanda mesleğimi sürdürüyorum. Tabi ki burası dar, iki insanın sığamayacağı küçüklükte. İdare etmeye çalışıyorum, zaten 30 yılı burada geçirdim. Bu yaştan sonra da yeni bir yer tutamam, alıştım artık" dedi.

Sabahları evden çıkarken koşa koşa dükkanına geldiğini ifade eden Özuğurlu, "Ayakkabı boyacılığı yanında tamircilik yapıyorum. Her türlü ayakkabıyı tamir edebilirim. Çanta gelirse onu da tamir ederim. Mardin'de herkes beni tanır. 7 yaşında bu mesleğe başladım. 7 yaşındayken bir ustanın yanında çalışıyordum" diye konuştu.

"Ömrüm burada bitecek"

71 yaşına girdikten sonra hayattan başka bir beklentisinin kalmadığını belirten Özuğurlu, "Ömrümüz burada bitecek. Artık istesem de bir şey yapamam, elimden başka bir şey de gelmiyor. Mesleğimiz bu, gidebildiğim kadar giderim. Yaşayabildiğim kadar bu mesleği sürdürmeyi düşünüyorum. Elimdeki imkanlar budur". - MARDİN

Kaynak: İHA