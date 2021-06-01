İki gündür kayıp Behçet dedenin ormanlık alanda cesedi bulundu
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İki gündür kayıp Behçet dedenin ormanlık alanda cesedi bulundu

İki gündür kayıp Behçet dedenin ormanlık alanda cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde iki gün önce kaybolan Behçet Karataş'ın (92) cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde iki gün önce kaybolan Behçet Karataş'ın (92) cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

İlçeye bağlı Çaltepe Mahallesi'nde yaşayan Behçet Karataş, pazar günü öğlen saatlerinde evinden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan Keçepınar mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüşe gitti. Bir daha kendisinden haber alamayan Karataş'ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda yapılan arama çalışmaları sonucunda ekipler, yerde hereketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Yapılan inceleme sonucu ölen kişinin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Behçet Karataş olduğu belirlendi. Karataş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı. Karataş'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, aile kabristanlığında toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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