İki eşini de hamile bırakan adamın yaşantısı, pes dedirtecek cinsten - Haberler
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İki eşini de hamile bırakan adamın yaşantısı, pes dedirtecek cinsten

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İngiltere'de iki eşiyle birlikte yaşayan Jimmy Silva'nın ikinci eşi Summer Pelltier de hamile kaldı. Adamın diğer eşi ChaCha Va Voom ise geçtiğimiz yıl bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Silva'nın 2 eşiyle aynı evde yaşaması ise duyanlarda şaşkınlığa neden oldu.

İngiltere'de ikamet eden Jimmy Silva'nın yaşantısı, duyanlarda büyük şaşkınlığa neden oldu. 34 yaşındaki Jimmy Silva, eşleri 32 yaşındaki ChaCha Va Voom ve 28 yaşındaki Summer Pelltier ile aynı evde yaşıyor. Silva, iki eşinden de aynı anda çocuk sahibi olmayı amaçlamasının ardından sadece bir eşini hamile bırakabildi. 28 yaşındaki Summer Pelltier'in hamilelik testinin pozitif çıktığı ve ailenin hamilelik sevinci yaşadığı öğrenildi.

İki eşini de hamile bırakan adamın yaşantısı, pes dedirtecek cinsten

1 ÇOCUKLARI VAR

ChaCha'nın geçen yıl doğum yapmasının ardından çiftin ilk çocukları dünyaya geldi. Toplamda 3 çocuk yapak isteyen Silva, ChaCha'dan bir çocuğu daha olmasını istiyor. Çiftlerin yaşantıları da hayretler içerisinde bıraktı. Buna göre her yere beraber giden ve aynı evde yaşayan Silva ve eşleri, mutlu olduklarını ifade ediyor.

İki eşini de hamile bırakan adamın yaşantısı, pes dedirtecek cinsten

HAMİLELİĞİ SOSYAL MEDYADA DUYURDULAR

Çift, bebek haberlerini de sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla duyurdu. Summer Pelltier'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üçünün aynı karede olduğu poz yayınlanarak "Hamileyiz" ifadelerine yer verildi.

İki eşini de hamile bırakan adamın yaşantısı, pes dedirtecek cinsten

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Hamilelik, Dünya, Haber

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