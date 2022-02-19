İki çocuk annesi Adriana Lima, hamile olduğunu duyurdu

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, iki kız çocuğunun babası Marko Jaric ile 2014 yılında yollarını ayırdı. Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren model, Metin Hara ve Emir Uyar ile yaşadığı ilişkilerle de adından söz ettirdi. Bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile birlikte olan Lima, üçüncü kez anne olacağını açıkladı.

SEVGİLİSİNE HABERİ YATAKTA VERDİ

TikTok hesabından bir video yayınlayan Adriana Lima, hamilelik testi yaptırdığı anı ve sevgilisine haberi verdiği anı paylaştı. Hamilelik testinin pozitif çıktığını kameralara gösteren Lima, müjdeli haberi sevgilisine de yatakta verdi. Modelin yayınladığı videoda bebeğin ultrason görüntüsü de yer alıyor.