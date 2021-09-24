İki çocuğu Covid-19 tedavisi gören anne: Aşılı olmasaydım bana da bulaşırdı

AYDIN (DHA) - OKMEYDANI Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nin Covid-19 servisinde 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğu tedavi gören Zehra Aydın, "Aşılı olmasaydım bana da bulaşırdı. Bende astım da var" dedi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Funda Şimşek ise hastanede 57 kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü belirtti. Şimşek, "Yoğun bakımlarımızda çocuk ve yetişkin dahil 12 hastamız var. Gelen hastaların çoğu ya aşısız ya da eksik aşılı" diye konuştu.

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastalarının çoğu aşısız. 57 hasta Covid servislerinde tedavi görürken 4'ü çocuk olmak üzere 12'si ise yoğun bakım servisinde yatıyor.

"HASTALARIMIZIN ÇOĞU YA AŞISIZ YA DA EKSİK AŞILI"

"SİNOVAC'IN KORUMA ORANI DÜŞÜK BU YÜZDEN HATIRLARMA DOZU YAPILMALI"

"AŞILI OLMASAM BANA DA BULAŞIRDI"

"ÜÇÜNCÜ AŞIMA GEÇ KALDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

19 Eylül'den beri koronavirüs ile mücadele eden memur Sami Özdağ, "61 yaşındayım, pazar günü yakalandım, negatif çıktı. Negatif çıkmaması lazımdı bu yüzden hasta hasta işe gittim. Ertesi günü yoğun şikayetler başlayınca tekrar birdaha test yaptırayım dedim bu kez pozitif çıktı. Ben iki kez Sinovac aşısı oldum. İki aşım arasında bir ay süre vardı üçüncü aşımı da kışa doğru olurum diye düşündüm. Halbuki biz yanlış yapmışız çünkü onun belli bir süresi var aşının koruyuculuk süresine riayet etmemiz lazımken biz kendi kafamıza göre ilerlettik dolayısıyla hastalığa yakalandık. Eşim ve kızım Biontech aşısı oldu onlar iyi ben Sinovac oldum bana bulaştı. Daha sonraki aşıyı olmadığım için geç kaldığım için pişmanım. Biraz daha erken süresinde yapılsaydı belki yakalanmayacaktım" diye konuştu.