İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu
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İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu

29.10.2020 10:00 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:05

İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu Uyarılara rağmen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak konseri izledi Mersin'in Silifke ilçesinde ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu

Uyarılara rağmen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak konseri izledi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise hiçe sayıldı. Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Konserde vatandaşlar gönüllerince eğlenirken, ancak tüm uyarılara rağmen, vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.

İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu
İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu
İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu
İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu
İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu
İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ

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