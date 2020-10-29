İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu

İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu Uyarılara rağmen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak konseri izledi Mersin'in Silifke ilçesinde ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.