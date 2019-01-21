Ikby'de Yeni Hükümet Kurma Görüşmeleri Devam Ediyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yeni hükümeti kurma çalışmaları kapsamında bugün Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi ile Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KBY) bir toplantı daha gerçekleştirdi.

IKBY'nin ikinci büyük kenti Süleymaniye'de bir araya gelen iki partinin temsilcileri yeni hükümetteki görev dağılımı ve IKBY Meclis Başkanlığını belirlemek için bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre seçimlerin galibi KDP, yarın Erbil'de seçimleri 3. sırada tamamlayan muhalif Değişim Hareketi (Goran) ile ayrı bir toplantı yapacak. Her üç partinin arasında hükümetteki görev dağılımı konusunda anlaşma sağlandığı iddia edilmişti.

İddiaya göre IKBY yeni Başkanı Neçirvan Barzani olurken, Peşmgere Bakanlığı eski Bakanı ve Goran yetkililerinden Mustafa Seyit Kadir Başkan Yardımcısı görevini alacak.

IKBY Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani Başbakanlık makamını alırken, yardımcısının KYB'nin kurucusunun oğlu Kubat Talabani olacağını belirten kaynaklar, IKBY Meclis Başkanlığının KYB'ye ve yardımcılığının da Goran'a verileceğini kaydetti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerinde Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45 sandalye kazanarak seçimin galibi olurken, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21 sandalye kazanarak ikinci parti olmuştu.

Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya gerilemişti. - ERBİL

Kaynak: İHA