"İhtiyacımız Birlik ve Beraberliğimizi Muhafaza Etmek"

"Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği kapsamında bu sabah Çimen Cami cemaatiyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, seçimlere kadar olan 16 aylık sürede belediye ve devlet kanalıyla sürdürülen projelerin hazırlanan planlar çerçevesinde devam edeceğini ifade ederek; "Bizim ihtiyacımız bence şuan olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 3 yıldır sürdürdüğü "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği, Aktaş'ın ardından İnegöl Belediye Başkanlığına getirilen Alper Taban döneminde de sürüyor. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Çimen Camiinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi de yoğun oldu.

MAHALLENİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Vekili Turgay Yel, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve yönetim kurulu üyeleri ile bazı meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından cami lokalinde hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı.

Vatandaşların taleplerinin dinlendiği kahvaltının ardından Belediye Başkanı Alper Taban bir konuşma yaptı. Vatandaşla sürekli temas halinde olmak adına Bereket Sofralarının kurulduğunu ifade eden Taban, "Her Cuma sabahı olduğu gibi bu hafta da Çimen camimizde Bereket Soframızı kuralım ve sizlerle bir araya gelelim istedik. Bir yandan mübarek Cuma gününü eda ederken, namazlarımızı kılarken, bir yandan da sizlerle hemhal olalım istedik" dedi.

"ALLAH MAHCUP ETMESİN"

İnegöl Belediye Başkanlığı süreci hakkında da konuşan Alper Taban; "8 Kasım tarihinde İnegöl Belediye Meclisinde gerçekleşen Başkanlık seçimiyle beraber arkadaşlarımız bu görevi bizlere teslim ettiler. Bizde emaneti 9 Kasım itibariyle alarak göreve başladık. Allah mahcup etmesin inşallah. Önce rabbime karşı, sonra da bize güvenen, inanan ve hizmet bekleyen insanlara karşı rabbim mahcup eylemesin" ifadelerinde bulundu.

"BİZİM İHTİYACIMIZ BİRLİK VE BERABERLİK"

Taban, Bereket Sofrası etkinliklerinin siyaset yeri olmadığına da vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz Bereket Sofralarını siyaset yapmak için düzenlemiyoruz. Bu buluşmaları sizlerle sohbet etmek, hal hatır sormak, vatandaşımızın hali, vakti, durumu, refahı, sağlığı, sıhhati yerinde mi bunu görmek, gözlemek, varsa istek ve talepleri, önerileri, şikayetleri bunları işitmek ve buna mukabilde yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa bu noktada onlara hizmet edebilmek. Bu işin hülasası bu. Ancak şunu da ifade etmem lazım; hizmetler zaten belediyelerin standart yapması gereken bir iş. Devlet imkanlarıyla da yapılması gereken işler yapılıyor. Bizim ihtiyacımız bence şuan olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek. Dünyanın halini görüyorsunuz. Her yer karışık. Ama karışık olan coğrafyalar ne hikmetse Müslümanların yaşadığı coğrafya. Bu durumda kesinlikle ve kesinlikle ne gibi eksiklikler olduğunu görmek, gözlemek lazım. Bir ve beraber olmaya gayret etmek lazım."

"YENİ BİR DÖNEME BAŞLAMADIK, KALAN SÜREYİ TAMAMLAYACAĞIZ"

"Konuşmalarımda daha öncede ifade ettim; insanlar ne yapacaksınız diye soruyor, biz yeni bir dönemin başında değiliz. Bir ara seçim oldu ve bu kalan süreyi bizim tamamlamamız istendi. Biz de bu emaneti aldık. Dolayısıyla bu arada muhakkak yapmamız gereken yeni projeler varsa yerine getiririz ama bunun yanı sıra benim yapacağım en iyi işin vatandaşa kulak vermek, vatandaşın düşüncesini ve hissiyatını dinlemek, almak ve o istenilen talepleri mümkün olduğu kadar yerine getirmek bana göre en güzel projedir. Şehrin ortak aklını kullanıp çalıştırarak ihtiyaçları önceliklendirip yerine getirmek benim arzum ve isteğim. Rutinde olan işleri de tabi ki tamamlıyoruz. Onunla ilgili bir eksiklik yok. Sizden de öneri varsa, şikayet varsa, sitem varsa bunları da duymak isterim. Burada olduğunuz için hepinizden Allah razı olsun. Cumanız tekrar hayırlı ve bereketli olsun."

"Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği kapsamında bu sabah Çimen Cami cemaatiyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, seçimlere kadar olan 16 aylık sürede belediye ve devlet kanalıyla sürdürülen projelerin hazırlanan planlar çerçevesinde devam edeceğini ifade ederek; "Bizim ihtiyacımız bence şuan olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 3 yıldır sürdürdüğü "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği, Aktaş'ın ardından İnegöl Belediye Başkanlığına getirilen Alper Taban döneminde de sürüyor. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Çimen Camiinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi de yoğun oldu.

MAHALLENİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Vekili Turgay Yel, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve yönetim kurulu üyeleri ile bazı meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından cami lokalinde hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı.

Vatandaşların taleplerinin dinlendiği kahvaltının ardından Belediye Başkanı Alper Taban bir konuşma yaptı. Vatandaşla sürekli temas halinde olmak adına Bereket Sofralarının kurulduğunu ifade eden Taban, "Her Cuma sabahı olduğu gibi bu hafta da Çimen camimizde Bereket Soframızı kuralım ve sizlerle bir araya gelelim istedik. Bir yandan mübarek Cuma gününü eda ederken, namazlarımızı kılarken, bir yandan da sizlerle hemhal olalım istedik" dedi.

"ALLAH MAHCUP ETMESİN"

İnegöl Belediye Başkanlığı süreci hakkında da konuşan Alper Taban; "8 Kasım tarihinde İnegöl Belediye Meclisinde gerçekleşen Başkanlık seçimiyle beraber arkadaşlarımız bu görevi bizlere teslim ettiler. Bizde emaneti 9 Kasım itibariyle alarak göreve başladık. Allah mahcup etmesin inşallah. Önce rabbime karşı, sonra da bize güvenen, inanan ve hizmet bekleyen insanlara karşı rabbim mahcup eylemesin" ifadelerinde bulundu.

"BİZİM İHTİYACIMIZ BİRLİK VE BERABERLİK"

Taban, Bereket Sofrası etkinliklerinin siyaset yeri olmadığına da vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz Bereket Sofralarını siyaset yapmak için düzenlemiyoruz. Bu buluşmaları sizlerle sohbet etmek, hal hatır sormak, vatandaşımızın hali, vakti, durumu, refahı, sağlığı, sıhhati yerinde mi bunu görmek, gözlemek, varsa istek ve talepleri, önerileri, şikayetleri bunları işitmek ve buna mukabilde yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa bu noktada onlara hizmet edebilmek. Bu işin hülasası bu. Ancak şunu da ifade etmem lazım; hizmetler zaten belediyelerin standart yapması gereken bir iş. Devlet imkanlarıyla da yapılması gereken işler yapılıyor. Bizim ihtiyacımız bence şuan olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek. Dünyanın halini görüyorsunuz. Her yer karışık. Ama karışık olan coğrafyalar ne hikmetse Müslümanların yaşadığı coğrafya. Bu durumda kesinlikle ve kesinlikle ne gibi eksiklikler olduğunu görmek, gözlemek lazım. Bir ve beraber olmaya gayret etmek lazım."

"YENİ BİR DÖNEME BAŞLAMADIK, KALAN SÜREYİ TAMAMLAYACAĞIZ"

"Konuşmalarımda daha öncede ifade ettim; insanlar ne yapacaksınız diye soruyor, biz yeni bir dönemin başında değiliz. Bir ara seçim oldu ve bu kalan süreyi bizim tamamlamamız istendi. Biz de bu emaneti aldık. Dolayısıyla bu arada muhakkak yapmamız gereken yeni projeler varsa yerine getiririz ama bunun yanı sıra benim yapacağım en iyi işin vatandaşa kulak vermek, vatandaşın düşüncesini ve hissiyatını dinlemek, almak ve o istenilen talepleri mümkün olduğu kadar yerine getirmek bana göre en güzel projedir. Şehrin ortak aklını kullanıp çalıştırarak ihtiyaçları önceliklendirip yerine getirmek benim arzum ve isteğim. Rutinde olan işleri de tabi ki tamamlıyoruz. Onunla ilgili bir eksiklik yok. Sizden de öneri varsa, şikayet varsa, sitem varsa bunları da duymak isterim. Burada olduğunuz için hepinizden Allah razı olsun. Cumanız tekrar hayırlı ve bereketli olsun."