İhsaniye'ye yapılan 9 adet köprü hizmete girdi

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından İhsaniye ilçesindeki köylere yapılan 9 adet köprü hizmete girdi. Köprülerin özellikle bölgedeki çiftçileri ulaşımında büyük kolaylık sağlayacağı, yolları kısaltacağı öğrenildi.

İl Genel Meclisi (İGM) İhsaniye üyeleri İrfan Seçen, Nuri Nurettin Demir ve AK Parti İhsaniye İlçe başkanı Tecelli Könül, yapımı tamamlanan köprü ve yollarda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Seçen, 2020 İGM yatırımında olan 9 köye köprü yapımının tamamlandığını kaydetti. Seçen, "Osmanköy, Hacıbeyli, Ayazini, Eynehankuzviran, Yeşilyayla köyleri ve Döğer Kayalar mevki için verilen toplam 9 köprü sözümüzü yerine getirdik" dedi.

Könül ise köprülerden önce köylülerin özellikle de çiftçilerin ulaşımda sıkıntılar yaşadıklarını hatırlatarak, verilen sözlerin tutulduğunu dile getirdi.

Son olarak konuşan Osmanköy Muhtarı Ali Savaş ise yapılan köprünün kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Hayvancılıkla köyümüz geçindiği için bütün hayvanların geçişi ve insanların tarlalarına geçişi bu yoldan yapılıyordu biz İGM üyelerine başvurduk onlarda talebimizi olumlu karşıladı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı