İhsaniye'ye yapılan 9 adet köprü hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İhsaniye'ye yapılan 9 adet köprü hizmete girdi

30.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:14
İhsaniye'ye yapılan 9 adet köprü hizmete girdi

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından İhsaniye ilçesindeki köylere yapılan 9 adet köprü hizmete girdi.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından İhsaniye ilçesindeki köylere yapılan 9 adet köprü hizmete girdi. Köprülerin özellikle bölgedeki çiftçileri ulaşımında büyük kolaylık sağlayacağı, yolları kısaltacağı öğrenildi.

İl Genel Meclisi (İGM) İhsaniye üyeleri İrfan Seçen, Nuri Nurettin Demir ve AK Parti İhsaniye İlçe başkanı Tecelli Könül, yapımı tamamlanan köprü ve yollarda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Seçen, 2020 İGM yatırımında olan 9 köye köprü yapımının tamamlandığını kaydetti. Seçen, "Osmanköy, Hacıbeyli, Ayazini, Eynehankuzviran, Yeşilyayla köyleri ve Döğer Kayalar mevki için verilen toplam 9 köprü sözümüzü yerine getirdik" dedi.

Könül ise köprülerden önce köylülerin özellikle de çiftçilerin ulaşımda sıkıntılar yaşadıklarını hatırlatarak, verilen sözlerin tutulduğunu dile getirdi.

Son olarak konuşan Osmanköy Muhtarı Ali Savaş ise yapılan köprünün kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Hayvancılıkla köyümüz geçindiği için bütün hayvanların geçişi ve insanların tarlalarına geçişi bu yoldan yapılıyordu biz İGM üyelerine başvurduk onlarda talebimizi olumlu karşıladı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

İhsaniye'ye yapılan 9 adet köprü hizmete girdi
İhsaniye'ye yapılan 9 adet köprü hizmete girdi
İhsaniye'ye yapılan 9 adet köprü hizmete girdi
İhsaniye'ye yapılan 9 adet köprü hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Demet Özdemir Yılmaz Erdoğan Tamer Karadağlı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Güven Yalçın Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Erkek Sakarya Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İhsaniye'ye yapılan 9 adet köprü hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:15:37. #1.14#
title