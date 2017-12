İhracatın Parlayanları - Çorapta Dünya Markası Olma Yolunda İlerliyor

MEHMET AKİF ALDOĞAN - Tekirdağ'da faaliyet gösteren Bross Tekstil, tekstil ve çorap ihracatıyla dünyanın dört bir yanında adını duyurdu.



Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 788 çalışanla faaliyet gösteren firma, 53 ülkeye ihracat yapıyor.



Çorap pazarında markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen Bross Tekstil'in Genel Müdürü Furkan Yavuzarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretimlerinin yüzde 85'lik kısmını diğer markalar adına, yüzde 15'ini ise Bross markası altında gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yıllık üretim kapasitelerinin 72 milyon çift olduğunu ifade eden Yavuzarslan, "Ürün grubu olarak erkek, bayan ve bebek çorabı üretiyoruz. En iyi olduğumuz ürün külotlu çorap. Bunun yanı sıra katma değerli ürünlere ciddi ağırlık veriyoruz. Ar-Ge bölümümüz sürekli yeni projelerle katkıda bulunuyor. Buna istinaden patentine sahip olduğumuz slipper tarzı ürünler mevcut. Bunun yanında bileklik ve tozluk gibi ürünleri de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz." dedi.



Yavuzarslan, ihracatı genelde Avrupa ve İskandinav ülkelerine yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Bunun yanı sıra Çin'e, Afrika'ya, Hindistan'a, Amerika'ya, Kanada'ya da ihracatımız gerçekleşmekte ve giderek bu oranlar artmakta. Hedefimiz, pazarımızda kendi markamızla ihracat rakamımızı yüzde 50'ye çıkarmak. Şu anki rakamımız yüzde 15, yıllık yüzde 5 büyüme öngörüyoruz. Bross markası olarak hedefimiz Afrika pazarı, şu an çok ciddi yatırımlar mevcut. Özellikle tekstil sektörü üzerine girişimlerimiz var. Ortadoğu pazarına ciddi ağırlık veriyoruz. İhracatta Avrupa odaklıyız. Mağaza olarak İstanbul'da 2, Edirne'de 1, Çerkezköy'de de 1 mağazamız bulunuyor."



Türkiye en çok çorap ihraç eden ikinci ülke



Türkiye'nin dünya genelinde çorap sektöründe en çok ihracat yapan ikinci ülke olduğunu dile getiren Yavuzarslan, şunları söyledi:



"Türkiye çorap sektöründe dünyada önemli bir yere sahip. İlerisi için çok ciddi çalışmalar var. Vizyonumuz sürdürülebilir, yenilikçi üretim. Otomasyon konusunda ciddi çalışmalarla kendi makinelerimizi yapıyoruz. Aynı zamanda endüstri 4.0'ı üretim tesisimize entegre etmeye başladık. Bununla ilgili akıllı üretim kısmını birçok bölüme yerleştiriyoruz. Akıllı fabrika olmayı hedefliyoruz ve bu yatırımların karşılığını önümüzdeki bir yıl içinde almayı hedefliyoruz. Bross markası 4 sene öncesi atılan temelle ciddi gelişmeler kaydetti. Bugün 72 milyon çift çorabın yüzde 15'ini Bross markasıyla yapıp aynı zamanda kendi markamızın yüzde 70-80'ini ihraç ediyoruz. Kendi markamızla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Ukrayna, Azerbaycan, İran ve Arabistan var. Bross markası ile hedefimiz, müşterilerimizin isteklerine karşılık vermek. Bu yönde Ar-Ge ve tasarım ekibimizin çok ciddi çalışmaları var. Her geçen gün bu çalışmalar ürüne dönüşüyor."



"Bizim hedefimiz, ülkemizde bir numara olmak"



İhracatta ilk bin firma arasına girdiklerine dikkati çeken Yavuzarslan, "Tekstil sektörü maalesef ürün birim fiyatı olarak çok düşük. Bu sebeple ağır sanayi ihracatta daha çok yer alırken, tekstil sektörü olarak bu noktada bulunmak sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.



Yavuzarslan, Türkiye'nin her geçen gün gelişen ve büyüyen bir ülke olduğunu belirterek, 2023 için hedeflenen ihracat rakamının 500 milyar dolar olduğunu anımsattı. Yavuzarslan, "Bu hedefler doğrultusunda gerekli yatırımları yapıp büyümeyi öngörüyoruz. Şu an ihracatta ilk bin içine girmiş bulunmaktayız ancak bunu kendimize yeterli görmüyoruz. Bizim hedefimiz, ülkemizde bir numara olmak. Katma değerli ürünler üzerinde çalışma yapıyoruz ve yatırımlarımız devam ediyor. İhracatta her zaman birinci sırayı hedefleyerek, pazarda pay sahibi olmak istiyoruz." dedi.