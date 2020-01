İhracat 2019'da Cumhuriyet Tarihinin Rekoruyla Taçlandı

03.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:41

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), aralık ayı ihracat rakamlarını Ankara'da açıkladı.Yıllık ihracat ise yüzde 2 artışla 180 milyar 468 milyon dolara yükseldi. 2019'un 8 ayında ihracatta rekorlara imza atılırken, yılın bütününde de Cumhuriyet tarihi rekoru kırılarak ihracat başarısı taçlandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle "Küresel ticaretteki tüm zorluklara rağmen her ay 2019 yılını Cumhuriyet rekoruyla taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.Yeni pazarlara, dijitalleşmeye, yüksek katma değere yönelik çıtayı daha da yukarı taşıyacak bir motivasyonla, azimle ve inançla 2020 yılına başlıyoruz. 2020 yılı dünyanın her köşesine bayrağımızı taşıyacağımız; her anını, Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye için değerlendireceğimiz bir yıl olacak" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla aralık ayı geçici dış ticaret verilerini Ankara'da açıkladı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre aralık ayında ihracat yüzde 4,87 artışla 15 milyar 385 milyon dolar oldu. Tüm zamanların en yüksek aralık ayı ihracatına ulaşılırken, 2019 yılının tamamında ihracat 180 milyar 468 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihi rekorunu tazeledi. 2019 yılının 8 ayında ihracatta rekorlara imza atıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, küresel ticaretteki tüm zorluklara rağmen, ihracat ailesinin 90 bini aşkın üyesiyle birlikte her ay kırılan ihracat rekorlarını, 2019 yılının sonunda yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruyla taçlandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Geride bıraktığımız yılın ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı olduğunu aktaran İsmail Gülle "2019 yılında; ihracatın tabana yayılması, ekonomik modellere dayalı raporlar ile ihracatçılarımızın yeni pazarlara yönlendirilmesi, inovasyon, Ar-Ge ve ihracatta yerli ve milli teknolojinin yaygınlaşması gibi konular ana gündemimizi oluşturdu. İhracat 2019 raporuyla başlattığımız, kapsamlı ve hedef pazarlara yönelik ülke raporlarını da, ticaret heyetleri programımıza göre organize edip 2020 yılının her ayında en az 2 rapor çıkartacak şekilde bir takvim oluşturduk. 61 birlik başkanımızı stratejik pazarlarda fahri ihracat elçisi olarak görevlendirdik, ilgili ülkelerdeki fırsatları, edindikleri tecrübe ve bilgiyi ihracatçılarımıza daha hızlı ve daha net bir şekilde sunacaklar.Her zaman olduğu gibi en önemli odak noktamız nitelikli ihracat ve katma değer olacak. Türkiye'nin ihracatı adına yeni pazarlara, dijitalleşmeye, yüksek katma değere yönelik çıtayı daha da yukarı taşıyacak bir motivasyonla, azimle ve inançla 2020 yılına başlıyoruz. 2020 yılı dünyanın her köşesine bayrağımızı taşıyacağımız; her anını, Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye için değerlendireceğimiz bir yıl olacak" dedi.

23 sektör 1 milyar doları aştı

2019 yılında çok önemli başarılara imza atıldığını vurgulayan Gülle, "40 ülkeye 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirdik. 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayımızı ise 18'de koruduk. 2019 yılında Trabzon ilimiz, 1 milyar dolar barajını aşmayı başaran illerimiz arasına katıldı. 2020 yılında bu illerimize yoğunlaşarak, ihracatçı birliklerimizle, ihracat farkındalığını arttıracak ve çok amaçlı hizmet verecek yeni nesil ofislerimizi ve olmayan illerimizde Eximbank şubelerini hayata geçirmek istiyoruz" dedi. İhracatçı sektörler hakkında bilgiler veren İsmail Gülle, "23 sektörümüzün 1 milyar dolar ihracatı aştı. 2018'dan farklı olarak, Gemi ve Yat sektörü ihracatını yüzde 5,2 artırarak 1 milyar dolar sınırını aştı. Kimya, Demir-Demirdışı, Makine, Hububat, Mobilya, İklimlendirme, Çimento, Savunma, Halı, Su Ürünleri, Süs Bitkileri olmak üzere 11 sektörümüzün 2019 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kırmaları, sektörlerimizin küresel ölçekte verdikleri yoğun mücadelenin en anlamlı sonucu. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz, KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimlerimiz ve TİM Anadolu Meclislerimiz ihracatın vazgeçilmezliği noktasında güçlü bir farkındalık oluşturdu. Bu sayede 2019'da ihracatçı firma sayımız yüzde 9,3 artış kaydetti. Kayıtlarımıza göre tam 17 bin 544 firmamız bu yıl ilk defa ihracata merhaba dedi. Bu firmalarımızın ihracat rakamı ise 4 milyar 345 milyon dolar oldu. Bu rakamlar; yürüttüğümüz ihracat seferberliği çalışmamızın kadar etkili bir şekilde sonuca ulaştığının, en motive edici göstergesidir" dedi.

2019 yılında pazar çeşitliliğini de artırmaya büyük önem verdiklerini söyleyen Gülle, şunları kaydetti: "En büyük pazarımız olan AB'nin payı, Brexit sürecine rağmen yüzde 48,8 olurken Orta Doğu ülkelerinin ihracatımızdaki payı 4,5 puan artışla yüzde 19,3'e yükseldi. Afrika ülkelerinin payı ise 0,4 puan artışla yüzde 9,2 oldu.Bilhassa Çin pazarı özelinde, gerek Pekin 2019'da gerekse Çin İthalat fuarında büyük ölçekli bir katılım ile Türk ihraç ürünlerini sergiledik, yeni iş birliklerini hayata geçirdik."

"Yeni lojistik üslere ihtiyacımız var"

Hükümetin uygulamaya koyduğu dengelenme-disiplin tedbirlerinin ihracat başta olmak üzere ekonominin tüm dinamikleri üzerinde olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çeken Gülle şöyle devam etti: "Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan, ihracatçılarımızın attıkları her adımda arkamızda durdu. Bizlere vermiş olduğunuz bu güven ve bu motivasyon ile 2020 yılında çok daha büyük projelerle ihracatımızı çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Bilhassa ABD ile ikili Ticaretimizi 100 milyar dolara taşıma hedefi atmamız gereken önemli adımların da zeminini oluşturdu. İhracatta mesafe ortalamamızı yükseltebileceğimiz, ölçek kapasitemizi de arttırmaya yönelik çalışmaları hayata geçireceğimiz bir yıla başlıyoruz. Yıllara göre bakıldığında, Türkiye olarak ihracatımızda mesafe olarak ortalama 3000 km'lik bir mesafe üzerinde hareket ediyoruz. Bu mesafe Çin, İsrail, Hindistan Japonya, ABD ve Vietnam gibi ülkeler için 6500 km civarında. Dünya ortalaması 4654 km. Bu da demek oluyor ki; Güneydoğu Asya, Sahra Altı Afrika ya da Amerika Kıtası gibi bölgelerde lojistik üslere, hızlı çıkış yapabileceğimiz, nefes alabileceğimiz merkezlere ihtiyacımız var. Bu lojistik üsler, ihracatçımızın pazara erişmesinin de ötesinde, her mesafede ve ölçekte daha iddialı olmamıza da olanak sağlayacaktır. İhraç ürünlerimiz için bir liman, depo ve yeni bir güvenli bir üs görevi görecektir. Bu uygulama, e-ihracatın geleceği açısından da vazgeçilmez bir ilerleme olarak kayda geçecektir."

TİM'den yerli otomobil sözü

2019 yılında ülke olarak göğsümüzü kabartan tarihi atılımlara şahit olduklarını belirten İsmail Gülle, "Yılın en büyük haberi Aralık ayında geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun cesaretiyle Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hasreti son buldu. Her anlamıyla hayran kaldığımız yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz, TİM ve Birliklerimizin görevli araçlarının tamamını, yerli ve milli otomobilimize dönüştürmek adına şimdiden sözümüzü veriyoruz" dedi.

Yerli otomobilin ihracatı anlamında da son derece heyecanlı olduklarını ve ihraç pazarları ile talebinin oluşturulması için en kısa zamanda otomotiv sektörünün önde gelen temsilcileriyle yoğun bir çalışma temposuna gireceklerini kaydeden Gülle, "Milli gururumuzu her anlamda yaşatacak; teknolojisiyle, tasarımıyla, çevre dostu olmasıyla Dünya'da parlayan global bir markamız olması adına, varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Bugün otomotiv ihracatında 32 milyar dolarla dünyada 19. sırada olan ülkemizi, 50 milyar dolarla önce ilk 15'e, sonrasında ise 70 milyar dolar ile ilk 10 otomotiv ihracatçısı arasına taşıma potansiyeline sahibiz. Diğer taraftan yerli otomobilimiz için alt yapısı hazırlanan yakıt teknolojisi de önümüzdeki dönemdeki en büyük başarılarımız arasında yerini alacaktır. Artık elektrikli otomobil için gereken bütün enerji üretim mekanizmasını bütün teknolojisiyle üreten bir ülke oluyoruz. Bu da ülkemizin özellikle yurtdışından ithal enerji almasıyla ilgili ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Dolayısıyla yurtdışına bağımlılığımızı da sıfırlamış olacağız. Bu durumu Türkiye'nin cari ve dış ticaret dengesine getireceği tasarruf yılda 10 milyar dolar ve üzerinde olacaktır" diye konuştu.

Aralık ayı ihracat verileri

Aralık'ta 2,5 milyar dolarla yine Otomotiv sektörü öne çıktı. Bu sektörü 1,8 milyar dolarla Kimyevi Maddeler, 1,3 milyar dolarla Hazırgiyim,1,1 milyar dolarla Çelik ve 978 milyon dolar ile Elektrik Elektronik sektörü takip etti.

Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında birinci sırada yüzde 44,3 pay ile AB yer aldı. İhracatta Ortadoğu ülkelerinin payı 6 puan artışla yüzde 21,5'a yükselirken, diğer Avrupa ülkelerinin payı 4,5 puan artışla yüzde 7,6'ya yükseldi. AB'ye ihracat Aralık'ta 6,8 milyar dolar, AB üyesi olmayan ülkelerde değerlendirildiğinde 8 milyar dolar oldu. AB'yi yüzde 16,2'lik artış ile 3,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen Orta Doğu ülkeleri takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 7,8 artışla 1,6 milyar dolar ihracat yapılan Afrika ülkeleri yer aldı.

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke; 1,29 milyar dolar ile Almanya, 969 milyon dolar ile Irak, 885 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 765 milyon dolar ile ABD ve 749 milyon dolar ile İtalya oldu.

İhracat artış oranında öne çıkan ülkeler yüzde 177 ihracat artışıyla ile Umman, yüzde 171 artışla Umman, yüzde 157 artışla Norveç, yüzde 72 artışla Slovenya ve yüzde 67 artışla Türkmenistan olarak sıralandı.

İllerin ihracatına bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak gerçekleşti.

İhracatta en dikkat çekici artışlar ise 5 kat artışla Yalova, yüzde 79 artışla Rize, yüzde 68 artışla Ordu, yüzde 55 artışla Şırnak ve yüzde 53 artışla Çankırı oldu.

Aralık ayında ihracat miktar bazında yüzde 3,8 artış gösterdi, 12,2 milyon tona ulaştı.

TL ile ihracat ise 4,6 milyar TL'ye ulaştı. TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 179 oldu.

Kaynak: Bültenler